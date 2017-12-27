Çinli insan hakları aktivistine 8 yıl hapis

Çinli insan hakları aktivisti Wu Gan hükümeti devirmeye teşebbüsten 8 yıl hapse mahkum edildi.

Çin'de 'Super Vulgar Butcher' lakaplı insan hakları aktivisti blogger Wu Gan, iki yıl gözaltında tutulduktan sonra suçlu bulundu ve 8 yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme kararında "yapılan incelemeler sonucu sanık Wu Gan'ın mevcut siyasi sistemden memnun olmadığını görüldü" ifadelerine yer vererek aktivistin siber bilgi ağlarını "uzunca bir süredir söylemlerini yaygınlaştırmak ve devlet gücü ile anayasa tarafından kurulan sisteme saldırmak için" kullandığını belirtti.

Ancak Gan'nun avukatına göre, aktivist "Komünist partiye bana verdiği bu yüce şereften dolayı minnettarım" diyerek cezalandırma konusunda mahkemeye meydan okudu.

Dikkat çekici protesto gösterileri ile tanınan aktivist, yolsuzluk yapan yetkililere atıfta bulunarak verdiği iki bıçaklı pozuyla ve "domuzları katleteceğim" söylemiyle biliniyordu.