Çipras’tan AB’ye Türkiye şikâyeti

Yunanistan Başbakanı Çipras, Avrupa Birliği Zirvesi’nde Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini eleştirerek Türkiye’yi Avrupa Birliği liderlerine şikâyet etti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye’nin Ege’de Yunan egemenlik haklarını sürekli ihlal ettiğini ileri sürdü. Yunanistan Başbakanı, Ankara’nın Kıbrıs’ta askeri tatbikatlar düzenleyerek Rum Kesimi’nin egemenlik haklarını ve uluslar arası hukuku ihlâl ettiğini iddia etti. Çipras, Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs gibi Avrupa Birliği üyesi ülkelerin egemenlik haklarına ve uluslar arası hukuka saygı göstermesinin şart koşulması gerektiğini savunarak, “Bu, Avrupa Birliği’nin kırmızı çizgileri olmalıdır aksi halde ortak savunma politikasından söz edilemez” dedi. Çipras, Türkiye’nin bu politikalarla hiçbir yere varamayacağını belirterek, “Bu politikaların Türkiye’yi zayıflattığını anlaması lazım” dedi. DHA

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