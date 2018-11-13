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13 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

CNN Beyaz Saray'a dava açtı

13 Kasım 2018, Salı 21:15
CNN televizyonu, Beyaz Saray'ın, muhabir Jim Acosta'nın basın kartının askıya alınmasını gerekçe göstererek Başkan Donald Trump ve yönetimden bazı üst düzey isimler aleyhine dava açtı.

ABD'nin CNN televizyon kanalı, basın toplantılarında yönelttiği sert sorularla tanınan muhabiri Jim Acosta'nın basın kartının Beyaz Saray tarafından askıya alınması nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray'da yetkili üst düzey 6 kişi aleyhine dava açtı.

Konuya ilişkin açıklama yapan televizyon kanalı, Beyaz Saray'ın basın kartını askıya alarak anayasanın 1. ve 5. maddelerini ihlal ettiğini belirtti.

CNN ve Acosta'nın müşterek olarak davayı Başkan Trump, Beyaz Saray Özel Kalemi John Kelly, Basın Sözcüsü Sarah Sanders, Özel Kalem Yardımcısı Bill Shine, Gizli Servis Direktörü ve Acosta’nın fiziki olarak Beyaz Saray'a girişine müsaade etmeyen gizli servis memuru aleyhine açtığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"CNN, bu sabah başkent Washington'daki mahkemede Trump yönetimi aleyhine dava açtı. Dava, CNN Başmuhabiri Jim Acosta'nın basın kartının iade edilmesini talep ediyor. Beyaz Saray'ın aldığı bu karar CNN ve Acosta'nın Anayasa’daki 1. ve 5. maddelerde beyan edilen haklarını ihlal ediyor."

ABD Anayasa’sının 1. maddesi fikir ve ifade özgürlüğüne vurgu yaparken, 5. madde ise kişinin susma hakkını güvence altına alıyor.

Beyaz Saray'da Kongre seçimleri sonrası düzenlenen basın toplantısında Acosta ile Trump arasında yaşanan gerginlik sonrası bu kararın alınması dikkati çekmişti.

Basın toplantısında, Trump ile Acosta arasında yaşanan gerginlik sonrası Başkan Trump, "CNN, seni çalıştırdığı için utanmalı. Kaba ve berbat bir insansın. CNN için çalışmıyor olmalısın. Sarah'a (Beyaz Saray Basın Sözcüsü) davranış biçimin berbat. Diğer insanlara davranış biçimin berbat. İnsanlara bu şekilde davranamazsın." ifadelerini kullanmıştı.

AA

Etiketler: ABD, medya, CNN, basın, dava, Beyaz Saray
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