Çocuk ölümlerine BM’den kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’de Husilerin kontrolündeki Hudeyde kentinde düzenlediği hava saldırılarında 26 çocuk ve dört kadının ölmesine tepki gösterdi.

Hudeyde’nin El Durayhimi bölgesindeki saldırılar, hem Birleşmiş Milletler (BM) İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock hem de BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel Direktörü Henrietta Fore tarafından kınandı. Hudeyde’deki iki ayrı saldırıda ölen çocuk ve kadınların, bölgedeki çatışmalardan kaçan siviller olduğu belirtildi.

Savaş sona ersin

UNICEF Genel Direktörü Fore, New York’ta yaptığı açıklamada, “Sada’da iki hafta önce düzenlenen saldırıdan sonraki feryadın bu savaşta bir dönüm noktasına yol açmasını umut etmiştim” dedi. Çatışan taraflara ve tarafları destekleyen ülkelere Yemen’deki savaşı sona erdirme çağrısında bulunan Fore, tehlike altındaki binlerce çocuğun hayatının öncelik taşıması gerektiğini ifade etti. Husilerin kontrolündeki Sada bölgesinde iki hafta önce Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği hava saldırısında vurulan okul otobüsündeki 40 çocuk ölmüştü. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres olayla ilgili bağımsız bir inceleme yapılması için çağrıda bulunmuştu.