İç savaş ve kıtlık nedeniyle yoksulluğun hüküm sürdüğü Burkina Faso'da, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri aracılığıyla balonla tanışan çocukların şaşkınlığı görüntülere yansıdı.

Görüntülerde, çocukların şişirilen balonla karşılaştıklarında ilk önce şaşırdıkları daha sonra ise ne olduğunu bilmedikleri için korkarak ağladıkları yer aldı.

Afrika kıtasındaki ülkelerden Burkina Faso'da doğdukları andan itibaren iç savaş ve kıtlıkla karşılaşan çocuklar, yaşıtlarından farklı olarak birçok yiyecek ve oyuncaktan mahrum büyüyor.

Kara Kıta'daki çocukların yüzünü güldürmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren TDV, Burkina Faso'da yaşayan çocuklara gıda ve giyecek malzemelerinin yanı sıra şeker ve balon dağıtımı yapıyor.

Vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Burkina Faso'ya giden TDV gönüllüleri, yardım için gittiği ailenin çocuklarının kendisine verilen hediyeler karşısındaki şaşkınlığı görüntülere yansıdı. Videoda, çocukların şişirilen balonla karşılaştıklarında ilk önce şaşırdıkları daha sonra ise ne olduğunu bilmedikleri için ağladıkları yer aldı.

Hayatlarında hiç oyun balonu görmeyen Burkina Fasolu kardeşler, TDV çalışanının kendisi için şişirdiği balondan korkarak, gözyaşları içinde uzaklaştı. Yaşadığı korku nedeniyle çığlık atıp ağlayan çocukları, babası sakinleştirmeye çalıştı.

"Çocuklar balon bile görmemişler"

TDV gönüllüsü olarak vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Burkina Faso'ya giden 36 yaşındaki Kadir Erol, çocukların yaşadığı bu anı anlattı.

Almanya'da yaşayan ve bilgisayar veri sektörü pazarlama biriminde çalışan Erol, kurbanların kesilmesinin ardından ihtiyaç sahibi bir aileye kendi zekatını vermek için gittiklerini söyledi.

Bu esnada ziyaret ettikleri ailenin kız ve erkek çocuğuyla ilgilendiğini, onlara şeker ve balon hediye ettiğini dile getiren Erol, şunları kaydetti:

"Sonra bir tane balon şişirdim. Balonu şişirdiğim an çocuklar hayatında hiç balon görmemişler. İkisi de bağırdı, ağladı. Ben de susturamadım fazla şeker verdim ama yine de susmadılar. Sonra babası geldi çocuklarını aldı. Almanya'da çocuklar daha ilk yaşlarında balonlarla boğuluyorlar. Oradaki çocuklar bir balon bile görmemişler balondan korkuyorlar."

Afrika'daki çocukların yaraları sarılıyor

Kuraklık ve terör olayları nedeniyle gıda temini konusunda en riskli ülkeler listesinde yer alan Burkina Faso'da, Türk yardım kuruluşlarının desteğiyle yaralar sarılıyor.

Türkiye'deki çeşitli yardım kuruluşları ve hayırseverler, söz konusu bölgelerde su kuyusu açtırmak, sağlık merkezi ya da okul binası inşa etmek için çalışma yürütüyor.

TDV, Türkiye'de ve dünyanın 140 ülkesinde farklı alanlarda gerçekleştirdiği projelerin yanı sıra yoksulluk ve kuraklığın etkilediği coğrafyalarda açtığı su kuyularıyla bir damla suya hasret insanların yardımına koşuyor.

Bugüne kadar Burkina Faso'da 35 su kuyusu açan TDV, bu yıl vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında, 19 bin 684 hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

TDV bu organizasyonlar esnasında bölgelerdeki ihtiyaç sahibi çocukları da unutmayarak, onlara çeşitli oyuncaklar, kıyafetler ve yiyecekler hediye etti.