"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

"Çocuklar balon bile görmemişler"

29 Ağustos 2018, Çarşamba 21:34
İç savaş ve kıtlık nedeniyle yoksulluğun hüküm sürdüğü Burkina Faso'da, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri aracılığıyla balonla tanışan çocukların şaşkınlığı görüntülere yansıdı.

Görüntülerde, çocukların şişirilen balonla karşılaştıklarında ilk önce şaşırdıkları daha sonra ise ne olduğunu bilmedikleri için korkarak ağladıkları yer aldı. 

Afrika kıtasındaki ülkelerden Burkina Faso'da doğdukları andan itibaren iç savaş ve kıtlıkla karşılaşan çocuklar, yaşıtlarından farklı olarak birçok yiyecek ve oyuncaktan mahrum büyüyor.

Kara Kıta'daki çocukların yüzünü güldürmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren TDV, Burkina Faso'da yaşayan çocuklara gıda ve giyecek malzemelerinin yanı sıra şeker ve balon dağıtımı yapıyor.

Vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Burkina Faso'ya giden TDV gönüllüleri, yardım için gittiği ailenin çocuklarının kendisine verilen hediyeler karşısındaki şaşkınlığı görüntülere yansıdı. Videoda, çocukların şişirilen balonla karşılaştıklarında ilk önce şaşırdıkları daha sonra ise ne olduğunu bilmedikleri için ağladıkları yer aldı.

Hayatlarında hiç oyun balonu görmeyen Burkina Fasolu kardeşler, TDV çalışanının kendisi için şişirdiği balondan korkarak, gözyaşları içinde uzaklaştı. Yaşadığı korku nedeniyle çığlık atıp ağlayan çocukları, babası sakinleştirmeye çalıştı.

"Çocuklar balon bile görmemişler"

TDV gönüllüsü olarak vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Burkina Faso'ya giden 36 yaşındaki Kadir Erol, çocukların yaşadığı bu anı anlattı.

Almanya'da yaşayan ve bilgisayar veri sektörü pazarlama biriminde çalışan Erol, kurbanların kesilmesinin ardından ihtiyaç sahibi bir aileye kendi zekatını vermek için gittiklerini söyledi.

Bu esnada ziyaret ettikleri ailenin kız ve erkek çocuğuyla ilgilendiğini, onlara şeker ve balon hediye ettiğini dile getiren Erol, şunları kaydetti:

"Sonra bir tane balon şişirdim. Balonu şişirdiğim an çocuklar hayatında hiç balon görmemişler. İkisi de bağırdı, ağladı. Ben de susturamadım fazla şeker verdim ama yine de susmadılar. Sonra babası geldi çocuklarını aldı. Almanya'da çocuklar daha ilk yaşlarında balonlarla boğuluyorlar. Oradaki çocuklar bir balon bile görmemişler balondan korkuyorlar."

Afrika'daki çocukların yaraları sarılıyor

Kuraklık ve terör olayları nedeniyle gıda temini konusunda en riskli ülkeler listesinde yer alan Burkina Faso'da, Türk yardım kuruluşlarının desteğiyle yaralar sarılıyor.

Türkiye'deki çeşitli yardım kuruluşları ve hayırseverler, söz konusu bölgelerde su kuyusu açtırmak, sağlık merkezi ya da okul binası inşa etmek için çalışma yürütüyor.

TDV, Türkiye'de ve dünyanın 140 ülkesinde farklı alanlarda gerçekleştirdiği projelerin yanı sıra yoksulluk ve kuraklığın etkilediği coğrafyalarda açtığı su kuyularıyla bir damla suya hasret insanların yardımına koşuyor.

Bugüne kadar Burkina Faso'da 35 su kuyusu açan TDV, bu yıl vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında, 19 bin 684 hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

TDV bu organizasyonlar esnasında bölgelerdeki ihtiyaç sahibi çocukları da unutmayarak, onlara çeşitli oyuncaklar, kıyafetler ve yiyecekler hediye etti.

AA

Etiketler: burkina faso
Okunma Sayısı: 449
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Doğu Kudüs'te işgal sürüyor: İsrail, Yahudilere yeni konutlar inşa edecek

    Çavuşoğlu: Her bakımdan felaket olur

    AKP’de Yassıada rahatsızlığı

    Güvensiz ürünlerin duyurulmasında GÜBİS dönemi

    İdlib kan gölüne dönmesin

    TL’de kayıp sürecek

    İlâç piyasası ne durumda?

    Raflarda yerli ürünler olsun

    Sermaye girişleri sert düştü

    'İstanbul Zirvesi'ne ilişkin Rusya'dan açıklama

    'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

    Alman Bakandan Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

    Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

    Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

    Mesut Özil hakkında Löw'den açıklama

    Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı belli oldu

    BM: Arakan için harekete geçmek insiyatifi BMGK'da

    Rusya İdlib'de El Nusra'yı vurdu

    "AB ile ilişkilerimizin sıcak olması önemli"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet, cemaatler, şahısçılık, Said Nursî
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'
    Mustafa ORAL

    Dünya balondur, gün gelir elinde patlar
    Genel

    Bir insani kriz daha kapıda
    Raşit YÜCEL

    Tokdemir Ağabey
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette yasak meyve var mıdır?
    Genel

    Şarbon korkutmaya devam ediyor
    Genel

    Bu proje Türkiye’ye örnek olacak
    Faruk ÇAKIR

    Kriz böyle aşılır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.