Çocuklar öldürülüyor!

BM, 2017 yılındaki silÂhlı çatışmalarda en az 10 bin çocuğun öldürüldüğünü ya da sakat kaldığını açıkladı. New York’ta açıklanan rapora göre bir çok ülkede militan gruplarca kaçırılan çocuklar savaşlarda kullanılıyor.

Bİrleşmİş Milletler’in (BM) verilerine göre 2017 yılında bütün dünyadaki çatışmalarda en az 10 bin vefat etti ya da sakat kaldı. BM kayıtlarına geçen, çocuklara işlenen 21 bin dolayındaki suç arasında, cinsel istismar, okul ve hastane saldırıları ile çocukların asker olarak kullanılması da bulunuyor.

Suç kurbanı oluyorlar

Bu suçların 6 bin kadarı, Myanmar, Suriye ve Yemen’in de aralarında bu-lunduğu ülkelerin hükümet kuvvetleri, 15 bini ise diğer silâhlı gruplar tarafından işlenmiş. BM’nin New York’taki merke-zinde açıklanan Çocuklar ve Silâhlı Ça-tışmalar raporunda Suriye’deki 2 bin 896 çocuğun suç kurbanı olduğu, Myanmar, Irak, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Kongo’da da çocuklara işlenen suçların arttığı belirtiliyor. Silâhlı gruplar tarafından kaçırılan ya da cinsel istismara uğrayan çocukların sayısında da artış kaydedildi.

8 bİn çocuk öldürüldü

2016 yılındaki silâhlı anlaşmazlıklar sırasında 8 bin çocuk öldürülmüş ya da sakat bırakılmıştı. Bu sayı 2017 yılında 2 bin artmıştı. BM özel temsilcisi Virginia Gamba Suriye’nin birçok yerinde sivillerin kuşatılarak açlıktan ölüme mahkûm edildiğini söyledi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in açıklanan rakamları derin üzüntüyle karşıladığı belirtildi.