Çocuklar savaşa alet ediliyor

UNICEF, birçok ülkede çocukların asker olarak kullanıldığı ve yetişkinlerin savaşlarına alet edildiğine dikkat çekti.

Çocukların canlı kalkan ve canlı bomba olmaya da zorlandığı belirtildi. Çocukların, Birleşmiş Milletler’in ilgili sözleşmesinde yasak kabul edilmesine rağmen hâlâ dünya çapında birçok ülkede asker olarak kullanıldığı açıklandı. dw Türkiçe’nin haberine göre, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, kesin rakamlar olmamakla birlikte dünya çapında “çocuk asker” sayısının 250 bini bulduğunu tahmin ediyor. UNICEF, “çocuk haklarının ağır ihlâli” anlamına gelen bu durumun bir an önce değiştirilmesi için hükümetlere ve çatışmaların taraflarına çağrıda bulundu. Örgütün Almanya Başkanı Christian Schneider “Çocuklar asker değildir ve hiçbir şekilde yetişkinlerin savaşlarına alet edilmemelidir” dedi.

Canlı kalkan ve canlı bomba olarak kullanılıyorlar

Örgütün “Red Hand Day” olarak anılan ve “çocukların asker olarak kullanılmasına karşı mücadele günü” vesilesiyle açıkladığı raporda, yaklaşık 20 ülkede çocukların asker olarak kulanılmasının yanı sıra, öldürüldükleri, sakatlandıkları ve bulundkları okullara ve hastanelere saldırılar düzenlendiği belirtildi. Tüm çocuk askerlerin savaştırılmadığı, çocukların aynı zamanda keşfe gönderildikleri ve yemek yapmak, odun toplamak gibi işlerde kullanıldıklarına dikkat çekildi. Ayrıca bazı kız çocuklarının savaşçılarla evlenmeye zorlandığı, hem kız hem erkek çocukların cinsel tacize uğradığı vurgulandı. Çocukların ayrıca canlı kalkan ya da canlı bomba olmaya da zorlandığı belirtildi. Rapora göre BM’nin oluşturduğu “Utanç Listesi”nde çocukları asker olarak kullanan 50 ordu ve silâhlı grup bulunuyor. Genellikle birden fazla ülkede konuşlanan Eş Şebab, Taliban, Boko Haram ve IŞİD gibi örgütlerin çocukları kendi amaçları için kullanan örgütler arasında başı çektikleri kaydedildi.