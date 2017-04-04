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Çok işler var ki, 'Yaşasın Cehennem' dedirtir: 43 sivil klor gazıyla öldürüldü

04 Nisan 2017, Salı 10:58
Rejime ait savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun bölgesine klor gazıyla saldırdı. Suriye Sivil Savunma Ekibinden, saldırıda 43 sivilin öldüğü, 215 kişinin de gazdan etkilendiği bildirildi.

İdlib’deki Sivil Savunma Ekibi yetkilisi Enes Barakat, yaptığı açıklamada, "Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında 43 sivil öldü, 215 kişi gazdan etkilendi. Ölenler arasında çok sayıda çocuk var." dedi.

Gazdan etkilenenlerin çevre hastanelere kaldırıldığı belirtildi. 

Esed rejiminden İdlib'in El Habit beldesine klor gazlı saldırı

İdlib'in El Habit beldesine de dün gece düzenlenen klor gazlı saldırıdan 20 sivil etkilenmişti.

İdlib'de hastane vuruldu

İdlib'de hava saldırısı düzenlenen hastane de kullanılamaz hale geldi. Saldırıda, tedavi gören hastalar da yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin güney kırsalında yer alan Maret en-Numan ilçe merkezinde hizmet veren Ulusal Hastane, TSİ 19.00 sularında savaş uçakları tarafından vuruldu.

İlçenin haber ajansı Marre el-Yavm yetkilisi Mesut Beşşura'nın verdiği bilgiye göre, bombardımanda hastanede tedavi gören 10 sivil yaralandı.

Muhaliflerin kontrolündeki ilçe merkezindeki 120 yatak kapasiteli hastane de kullanılmaz hale geldi. 

Şam'daki hava saldırılarında 32 sivil öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin başkent Şam'da muhaliflerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği yoğun hava saldırılarında en az 32 sivil öldü.

Suriye'nin başkenti Şam'daki sivil savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, kentin doğusunda, rejim kuşatmasındaki Doğu Guta bölgesi ve Kabun Mahallesi, dün sabah saatlerinden bu yana 60'tan fazla hava saldırısının hedefi oldu. 

Şam'daki muhalif bölgelere yoğun hava saldırısı

Rejimin saldırılarında, en az 32 sivil öldü.

Engelli sağlık merkezi vuruldu

Dünkü saldırılarda Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde bulunan engelli sağlık merkezi de vurularak, kullanılamaz hale getirildi.

Muhalifler, rejimin yoğun saldırılarına karşılık geçen ay, Doğu Guta bölgesinin Cobar Mahallesi'nden ilerleyerek, kent merkezinin doğusunda yer alan kuşatma altındaki Kabun Mahallesi'ne ulaşmıştı.

Böylece, Doğu Guta ile Kabun ince bir hat üzerinde birleştirilmişti. Bunun üzerine Esed rejimi, İsviçre'nin Cenevre kentinde 23-31 Mart'ta düzenlenen 5. tur siyasi geçiş müzakerelerine rağmen bu bölgeye saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

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Birçok insanın cevabını ve hakikatini ve izahını merak ettiği son derece önemli 3 kapsamlı soruya Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi'nin Kur'an-ı Hakim'in hakikatli ve nurlu bir tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan İşaratü'l-İ'caz adlı eserde verdii cevapları okumak için tıklayınız;

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İşte 3 mühim sual:

''Bir kâfirin mâsiyet-i küfriyesi, mahduttur, kısa bir zamanı işgal ediyor. Ebedî ve gayr-ı mütenahi bir ceza ile tecziyesi adalet-i İlâhiyeye uygun olmadığı gibi, hikmet-i ezeliyeye de muvâfık değildir; merhamet-i İlâhiye müsaade etmez.''

''Kâfirin o cezasının adalete uygun olduğunu teslim ettik. Fakat azapları intaç eden şerlerden hikmet-i ezelîyenin ganî olduğuna ne diyorsun?''

 ''Pekâlâ, o ebedî ceza hikmete muvafıktır; kabul ettik. Amma merhamet ve şefkat-i İlâhiyeye ne diyorsun?''

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AA

Etiketler: suriye, sivil, iç savaş
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  • elif

    04.04.2017 18:13:19

    bu ülkede hayatı alt üst olmuş binlerce insandan biriyim bir haksızlığa uğradık ama bu Müslümanların özelikle de şu masum yavruların hali bir anne olarak yüreğimi parçalıyor.bu insanların halini gördükçe okudukça kendime dert edindiğim şeylerden utanıyorum.elimden gelen tek şey dua etmek başka ne yapabilirim bilmiyorum...RABBİM bize yardım et...

  • HÜSEYİN İLHAN

    04.04.2017 17:35:44

    HASBÜNALLAHİVENİĞMELVEKİİİİİL HASBÜNALLAHİVENİĞMELVEKİİİİL HASBÜNALLAHİVENİĞMELVEKİİİİL.

Risale-i Nur Külliyatı

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