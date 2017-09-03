Çok sert Kuzey Kore tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore, büyük bir nükleer deneme yapmıştır. Sözleri ve hareketleri ABD için düşmanca ve tehlikeli olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'yi "haydut bir devlet" olarak tanımlayan Trump, bu ülkenin kendisine yardım etmeye çalışan ama çok da başarılı olamayan Çin için büyük bir "tehlike ve utanç" olduğunu kaydetti.

Trump, "Güney Kore, onlara söylediğim gibi, Kuzey Kore'yi yatıştırma görüşmelerinin bir işe yaramayacağı sonucuna varıyor, onlar tek bir şeyden anlar!" yorumunda bulundu.

Kuzey Kore yetkilileri, yeni geliştirdikleri kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını denediklerini kaydetmişti. Deneme sonucu bölgede sabah saatlerinde sarsıntı meydana gelmişti. Kuzey Kore basınındaki haberlerde, denemenin, ülkenin lideri Kim Jong-un'un emriyle yapıldığı ve başarılı olduğu duyurulmuştu.