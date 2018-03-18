Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde yaşayan 101 yaşındaki Stana Srdic, ilerlemiş yaşına rağmen her gün gazete ve kitap okumaktan vazgeçmiyor.

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Banja Luka şehrinde yaşayan 101 yaşındaki Stana Srdic, ilerlemiş yaşına rağmen her gün gazete ve kitap okumaktan geri kalmıyor.

74 yaşındaki kızı Draginja ile birlikte yaşayan "demir nine" Srdic, bir asrı geride bıraktığı hayatı boyunca yaşadıkları tüm zorluklara rağmen hayata pozitif bakmaya devam ediyor.

1917 yılında doğan ve hayatı boyunca birçok savaşa tanıklık edip farklı rejimler altında yaşayan Srdic, birçok akranından farklı olarak bugün hala kitap okuyor, örgü örüyor, cep telefonu kullanıyor.

Srdic, yaptığı açıklamada, ilerlemiş yaşına rağmen sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, "Beni en mutlu eden şey bu yaşımda her şeyi olduğu gibi hatırlamam." dedi.

Soğuk havalarda kan dolaşımında yaşadığı ufak sorunlar dışında sağlığının iyi olduğunu anlatan Srdic, geçmişten beri okumayı sevdiğini ve adeta "ne bulursa okuduğunu" söyledi.

Srdic, "Her gün kitap okuyor, gazetelere göz atıyorum. Çok fazla kitabım var. Çoğunu birkaç kez okumuşumdur." ifadelerini kullandı.

Çocukları için cep telefonu kullanmayı öğrendi

İlk eşini kaybettikten sonra ikinci kez evlendiğini ve toplam 10 çocuğu olduğunu anlatan Srdic, Banja Luka dışında yaşayan çocuklarıyla iletişim kurabilmek için cep telefonunu kullanmayı öğrendiğini söyledi.

1992-1995 yılları arasındaki Bosna savaşı sırasında Derventa şehrine göç ettiklerini aktaran Srdic, "Bosna savaşı, hayatımdaki ikinci savaştı. Çok zorluklar yaşadım, ama hiç şikayet etmedim. Hayata her zaman pozitif baktım." dedi.

Srdic, hayatın zorluklarını neşeyle göğüslediğini anlatarak, "Uzun yaşamanın sırrını bilmiyorum ama uzun yaşamak çok zor. Hayatımda kaç ev değiştirdiğimi bilmiyorum. Yerleşik bir düzenim olsaydı belki daha kolay olurdu. Sıkıldım." ifadelerini kullandı.

Hayatı boyunca tarlalarda çalıştığını, hatta küçükbaş hayvan kesmeyi dahi öğrendiğini söyleyen Srdic, "Şimdi kadınların birçoğu oturup kahve içiyor. Her şeyi erkeklerden bekliyor. Ben beklemedim. Yeri geldi köle gibi çalıştım." dedi.

Robinson Crusoe'yi çok sevdi

Sevdiği kitapları birden çok kez okuduğunu anlatan Srdic, "Daniel Defoe'nin yazdığı Robinson Crusoe'yu bir kez okudum ve çok sevdim. Detayları da aklımda tutabilmek için bir kez daha okuyacağım. Adada mahsur kalmasına rağmen, canlı olarak evine dönebilen kahramanın hikayesi çok ilgimi çekti." diye konuştu.

19 torunu ve bu torunlarının 20 çocuğu olduğunu söyleyen Srdic, büyük çoğunluğu ülke dışında olan ailesinin yılda bir kez Bosna Hersek'i ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.

Srdic'in torunlarından Ranka Galic de anneannesinin zor bir hayat yaşadığını belirterek, "Şimdi kendini iyi hissetmesi, konuşkan olması, kitap okuyabilmesi, örgü örebilmesi çok güzel." diye konuştu.

Hayata pozitif bakmayı anneannesinden öğrendiğini söyleyen Galic, "Çalışmaktan korkmuyorum. Hayatta en kolay şey şikayet etmek. Herkesin sorunları var, ama en önemlisi bu sorunlara pozitif yaklaşmak." ifadelerini kullandı.