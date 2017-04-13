Çözüm için daha ne kadar acı çekilmesi gerekiyor?

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric “Masa’nın etrafında oturanların siyasÎ çözüme ulaşmak konusunda harekete geçmesi için daha ne kadar acı çekilmesi gerekiyor?’’ dedi.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’nin başşehri Şam’ın kırsalındaki Doğu Guta bölgesinde mahsur kalmış 400 bin sivilin durumundan derin endişe duyduğunu bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Doğu Guta’da giderek kötüleşen insanî durumun derin endişe verici olduğunu söyledi. Yoğun hava saldırılarının sivil ölümlerine sebep olduğu yönünde haberler geldiğini ifade eden Dujarric, “Doğu Guta’da mahsur kalmış 400 bin sivilin durumundan derin endişe duyuyoruz.” dedi. “Gıda fiyatları arttı, fırınlar kapandı” Rejim güçlerinin mart ayından beri ticarî kamyonların bölgeye girişine izin vermemesi dolayısıyla temel gıdalarda fiyat artışları yaşandığına ve un yetersizliğinden dolayı fırınların kapanmasına dikkati çeken Dujarric, insanî durum çok daha kötüye gitmeden yardım girişlerine izin verilmesi çağrısında bulundu. Suriye’de 6 yıldır devam eden iç savaşta varil bombalarından ve açlıktan ölenlerin yine siviller olduğunu hatırlatan Dujarric, “Masa’nın etrafında oturanların siyasî çözüme ulaşmak konusunda harekete geçmesi için daha ne kadar acı çekilmesi gerekiyor?” ifadesini kullandı. AA

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