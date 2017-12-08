Cuma Hutbesi'nde 'Kudüs' vurgusu...

Mescid-i Aksa'da Şeyh Yusuf Ebu Suneyne tarafından okunan Cuma Hutbesi'nde, "Mescid-i Aksa'ya bakın, nasıl da hürmeti ihlal ediliyor, baskınlara maruz kalıyor. Ancak zalim uygulamalar ümmetin kuvvet, sebat ve imanını arttırır." denildi.

Mescid-i Aksa'da okunan Cuma Hutbesi'nde, ABD Başkanı Donald Trumpın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının reddedildiği belirtilerek, İslam dünyasından yükselen kınama ve benzeri açıklamaların Kudüs'e bir faydasının olmadığı ifade edildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Şeyh Yusuf Ebu Suneyne tarafından okunan Cuma Hutbesi'nde, "Mescid-i Aksa'ya bakın, nasıl da hürmeti ihlal ediliyor, baskınlara maruz kalıyor. Ancak zalim uygulamalar ümmetin kuvvet, sebat ve imanını arttırır." ifadelerine yer verildi.

İslam dünyasındaki parçalanmışlığa dikkati çeken Şeyh Ebu Suneyne, "İslam dünyası ABD yönetiminin Kudüs ile ilgili aldığı kararına karşı büyük bir öfke içindedir. Bu karar bizim için geçersizdir." dedi.

Şeyh Ebu Suneyne, Kudüs'ün Arap-İslam kimliğine vurgu yaptığı hutbesinde, İslam dünyasına da birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Harem-i Şerif'in avlusunda gösteri

Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazının ardından Harem-i Şerif'in avlusunda toplanan yüzlerce Filistinli, Kudüs ve Mescid-i Aksa lehine sloganlar attı.

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını sloganlarla protesto eden öfkeli kalabalık, Kıble Camisi'nin önünden Kubet'us-Sahra'ya oradan da yine Harem-i Şerif'in Meclis Kapısı'na kadar yürüdü.

Gösteride ayrıca Filistin yönetiminin İsrail ile yürüttüğü barış görüşmelerini sonlandırması yönünde sloganlar atıldı.