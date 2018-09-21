"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM zirvesi için ABD'ye gidiyor

21 Eylül 2018, Cuma 14:45
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere 23-27 Eylül tarihleri arasında ABD'de bulunacak.

Erdoğan, New York'ta yapılacak BM 73. Genel Kurulu üst düzey görüşmeleri öncesinde, 24 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek Küresel Mülteci Mutabakatı Yüksek Düzeyli etkinliğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler'i Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak: Barışçıl, Eşitlikçi ve Sürdürülebilir Toplumlar İçin Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar" temasını taşıyacak BM 73. Genel Kurulu'nun ilk günü olan 25 Eylül Salı günü, Genel Kurul'a hitap edecek.

Çok sayıda devlet başkanıyla görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta bulunacağı sırada Guterres'in yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

Ziyaretleri vesilesiyle ABD'li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD'deki Türk ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, medya kuruluşlarının temsilcileriyle mülakatlar yapması da planlanıyor.

AA

Etiketler: BM, ABD, toplantı, Türkiye
Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Fakirliğin olduğu bir ülkede lüks uçağa binemem'

    NATO'dan Gürcistan'a destek

    Almanya: İstikrarlı Türkiye için tedbirler alınmalı

    İsrail'den Rusya'ya 40 sayfalık uçak kazası raporu

    İsrail 30 Mart'tan bu yana 183 Filistinliyi şehit etti

    ABD, Suriye'de terör örgütü YPG'ye yardım etmeye devam ediyor

    TBMM Başkanı Yıldırım'dan Azerbaycan'da kardeşlik vurgusu

    Türk ve Alman bakanlardan Berlin'de ekonomi toplantısı

    'İdlib'i terör unsurlarını temizlemek için Ruslarla beraber çalışıyoruz'

    Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük

    'Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları başlatılacak'

    Toprak Mahsülleri Ofisi arpa da ithal edecek

    'Batının baskısı Rusya-Çin ilişkilerini güçlendiriyor'

    YPG'nin Suriye'de sivillere yönelik şiddeti devam ediyor

    Dünya devletlerinden İsrail'e Doğu Kudüs tepkisi

    Yeni Ekonomi Programı'na göre dolarda dalgalanma devam edecek

    Vietnam Devlet Başkanı Quang vefat etti

    Dünya Yemen'i unuttu

    Kepekli besin diyabet riskini azaltır

    Öğretmen açığı 117 bini geçti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Darbecilerin tekliflerini reddettim, bizi böldüler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM’in başörtüsü açılımı
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın kullarını, Allah’tan korumak mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Öğretmen açığı 117 bini geçti
    Genel

    Dünya Yemen'i unuttu
    Faruk ÇAKIR

    Tasarruf en baştan başlasın
    İsmail TEZER

    Seni ilgilendirmeyeni terk et gitsin!
    Genel

    Stoklar tükenmek üzere: Dövizdeki artış sebebiyle 101 ilaç piyasada bulunmuyor
    Risale-i Nur'dan

    Hayır ve hak din, mutlak galebe edecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.