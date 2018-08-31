Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak ve Türk Konseyi 6. Zirvesi'ne katılmak üzere 1-3 Eylül'de Kırgızistan'ı ziyaret edecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak ve Türk Konseyi 6. Zirvesi'ne katılmak üzere 1-3 Eylül'de Kırgızistan'ı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Kırgızistan ziyareti kapsamında Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sooronbay Ceenbeko ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak. Bu vesileyle Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı da gerçekleştirilecek. Görüşmelerde, ikili ve bölgesel gelişmelere ilişkin olarak görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Erdoğan, Kırgızistan ziyaretinin ikinci bölümünde ise Issık Göl bölgesindeki Çolpan-Ata şehrinde düzenlenecek 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreni ile Türk Konseyi 6. Zirvesi'ne katılacak. AA

Okunma Sayısı: 384

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.