Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç günlük Kırgızistan ziyareti kapsamında resmi programına başladı.

Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'ndaki resmi tören sonrası Erdoğan, mevkidaşı Sooronbay Ceenbekov ile Devlet Konukevi'ne geçti. Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile baş başa görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü.

Devlet Konukevi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov Dördüncü Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısına başkanlık etti.

Toplantının açılışında konuşan Erdoğan, sözlerine "Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti malum iki kardeş ülkedir. Türkiye, bağımsızlığından bu yana Kırgızistan'ın yanında yer almış, Kırgızistan'ın kalkınmasına her zaman destek olmuştur." diyerek başladı.

Erdoğan, 2011'de de YDSK'yi kurarak ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttiklerini belirterek "Buna rağmen 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından hiç arzu etmediğimiz halde iş birliğimizde kısmi bir duraklama yaşandı. Biz ilişkilerimizin tekrar olması gereken düzeye çıkartılması için elimizden geleni yapmaya hazırız." diye konuştu.

Erdoğan, özellikle stratejik, askeri, siyasi, ekonomik bütün bu alanlarda atılması gereken çok önemli adımların bulunduğuna işaret etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyelik seçimlerinde Kırgızistan'ı destekleyeceklerini açıklamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Erdoğan, Kırgız parlamentosunda bir Kırgız-Türk Dostluk Grubu'nun oluşturulmasını da memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Erdoğan, yeni dönemde Kırgız Dostluk Grubu'nu en kısa sürede oluşturacaklarını ifade ederek başta Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov olmak üzere Kırgız parlamenterlerin, Türk milletvekilleriyle sık aralıklarla bir araya gelmelerini desteklediklerini belirtti.

"1 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefine bağlıyız"

İki ülkenin ticaret hacminin potansiyelin gerisinde olduğuna işaret eden Erdoğan, "Yıllık ticaret hacmimizi en kısa sürede 1 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefine bizler bağlıyız. Sizden ricam iş adamlarımızın Kırgızistan'a yatırım yapmaları konusunda gerekli desteğin verilmesi, teşviklerin sağlanması ve onların korunması olacaktır." dedi.