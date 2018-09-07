Cumhurbaşkanı Erdoğan üçlü zirveye katılmak üzere İran'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere İran'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel uçak "CAN" ile Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere saat 09.10'da İran'a hareket etti. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve bazı ilgililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İran'a gitti. AA

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