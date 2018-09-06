ABD’denin en iyi üniversitelerinden birisi olarak kabul edilen Columbia Üniversitesi Rektörü Lee C. Bollinger, 2018 Mezuniyet Konuşmasından öğrencilede dikkat çekici mesajlar verdi.

Bollinger, “Eğer açık tartışmaya ve koruma için kurumsal sansüre dönmek yerine, fikirlerimizi ve görüşlerimizi ifade etmek ve savunmak için kendi cesaretimize itimat edersek bireysel ve toplumsal olarak daha iyi insanlar olacağız.” dedi.

Son on yılda, yükselen küresel ekonomi, internet gibi yeni iletişim teknolojileri ve halk hareketlerinin (bazen gönüllü, bazen değil) gerçekleri nedeniyle Dünya halklarının artarak birbirine daha bağlı hale geldiğini belirten

Bollinger, ‘’Birlikte bu fenomenler insanlığa devasa yararlarla birlikte çözülmesi gereken devasa problem ve meseleler de getirdiler (küresel ısınma ve iklim değişikliği, fikir ayrılıkları ve savaşlar, mülteciler, eşitsizlik ve dahası). Biz inanıyoruz ki üniversiteler bu fenomenler üzerine çalışmak, onları anlamak ve onlar hakkında rapor hazırlamak için daha fazlasını yapmalı.’’ diye konuştu.

Çeviri: Feyzanur Elif Mutlu