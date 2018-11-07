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7 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

‘Daha önce de ihanet ettiler şimdi de ederler'

07 Kasım 2018, Çarşamba 21:32
ABD’nin PKK yöneticilerinin yerini bildirenlere para ödülü vereceğini ilan etmesi ve Türkiye’nin tepkisini değerlendiren Rusya Karadeniz-Hazar Bölgesi Politik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nden Viktron Nadein-Rayevski, Amerikalıların Türkiye’yle ilişkilerde yaşadığı pürüzleri giderme çabasında olduğunu belirtti.

Nadein-Rayevski, "Görünüşe göre, Amerikalılar Türkiye'yle ilişkilerde meydana gelen pürüzleri bir şekilde gidermeye çalışıyor. Yani Türk sahasında oynamak ve dolayısıyla uzlaşma şansını arttırmak istiyorlar. Çünkü Türkiye'nin başlıca talebi olan Fethullah Gülen'in iadesi talebini karşılamadılar" dedi.

‘ABD'nin duruşu Türkiye'yi rahatsız ediyor'

ABD'nin Türkiye'yle yakınlaşma isteğini gerçekte nasıl hayata geçireceğini söylemenin zor olduğunu dile getiren Rus uzman, "Türkler, Amerikalıların Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile birlikte devriyesini aktif olarak protesto etmişti. Bu, Türkler için kabul edilmezdi. Türkler, Amerikalılarla ortak devriye konusunda anlaştı ama ABD'nin duruşu onları son derece rahatsız ediyor. PKK liderlerinin yerini bildirenlere para ödülü ilan edilmesi, en azından bir konuda Türk partnerleriyle pozisyonları birbirine yakınlaştırma çabasıdır" ifadelerini kullandı.

‘Daha önce de ihanet ettiler şimdi de ederler'

ABD'nin YPG ve DSG güçlerine silah sevkiyatını sürdürüp sürdürmeyeceği konusuna da değinen Nadein-Rayevski, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Halihazırda Amerikalılar henüz karada YPG ve DSG'ye destekten vazgeçemiyor. Bu örgütler, Suriye topraklarında oldukça büyük bir araziyi kontrol ediyor. Elbette ABD bunu her zaman aklında tutuyor. Ama bu pozisyon daha ne kadar sürdürülecek? Amerikalılar pratik insanlardır. Onlar için partnerini, müttefiki satmak zor bir iş değil. Onlar daha önce de defalarca müttefiklerine ihanet etti. Yani yine yaparlarsa onlar için özel bir şey olmayacak. Daha önce ihanet ettiler, şimdi de ederler. Her halükarda henüz o an gelmiş değil. Amerikalılar her zaman işbirlikçilerini satmaya hazır. Amerikalılar öyledir".

‘Trump, işine geleni yapıyor'

"Üstelik kibarca söylemek gerekirse işadamı kafasını koruyan mevcut ABD Başkanı Donald Trump varken ihanet işi kolay" diyen Rus uzman, "İşime ne yarıyorsa onu yapıyorum, normal ticaret psikolojisidir. Öncelikle ekonomik dahil pratik, gerçek yarardan hareket ediyor. Trump her zaman böyle davranıyor" diye ekledi.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Trump, ypg, pyd, Türkiye
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