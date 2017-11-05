Danimarkalı bakan mülteciyi ezdi

Kamplardan tahliye eden mülteciler tarafından protesto edilen Danimarka'nın Göç ve Uyum Bakanı Stojberg, makam aracıyla mültecileri ezdi.

Danimarka'nın Göç ve Uyum Bakanı Inger Stojberg, mültecilere ilişkin bir toplantıda kendisini protesto eden mültecilerden kaçmaya çalışırken bir mülteciye çarptı. Bölgede yaşananlara tanık olanlar olayı korku ve dehşetle izledi. Bir polis memuru ise engel olmak istese de, mültecinin bakanın aracı altında ezilmesine engel olamadı. Yaralanan mülteci hakkında bilgi verilmedi. Danimarkalı Bakan daha önce de göçmen karşıtı açıklamalarıyla tanınıyor. Danimarka 2015’te zirve yapan göçmen krizinde 21 bin mülteciyi kabul etmişti. Ancak sonraki yıl ülkeye sadece 6 bin 72 sığınmacı alınmış ve göçmenlere yönelik sosyal yardımları yarı yarıya azaltmıştı. Bu politika değişikliğinden dolayı ise son bir yılda 532 mülteci Danimarka’dan kendi isteğiyle ayrıldı. Hürriyet

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