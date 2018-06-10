"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Danışmanı konuştu: Rafsancani'nin ölümüne ilişkin yeni iddialar

10 Haziran 2018, Pazar 15:00
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin danışmanı Recayi, Rafsancani'nin ölümünün tabii olmadığını ve bu konudaki belirsizliklerin devam ettiğini belirtti.

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin danışmanı Gulamali Recayi, Ensafnews haber sitesine yaptığı açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin ölümüyle ilgili konuştu.

 

Danışman Recayi, "Ben polis veya istihbaratçı değilim. Ama tek bildiğim, bu ölümde bir şey olduğu. Olan şey de kalp krizi veya tabii bir ölüm değildi." ifadelerini kullandı.

Rafsancani'nin ölümüyle ilgili bazı belirsizliklerin bulunduğunu, bunların on yıllar sonra ortaya çıkacağını öne süren Recayi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rafsancani'nin hanımına (İffet Meraşi), ölümünden 10 gün önce bazı kimselerin isimlerini sayarak 'Bunlar beni öldürmek istiyorlar' dediği herkes tarafından biliniyor."

İddialarına devam eden Recayi, Rafsancani'nin kızı Fatma Haşimi'nin de benzer bir bilgiyi kendisiyle paylaştığını dile getirdi. Recayi, "Haşimi, yanına motosikletli birinin yaklaştığını, 'Babanıza söyleyin, onu vurmak istiyorlar" deyip uzaklaştığını bana iletti." dedi.

Şüpheli ölümün ardından gelen iddialar

Rafsancani'nin diğer kızı Faize Haşimi, aralık ayında yaptığı açıklamada, babasının cesedinde normalin 10 kat üzerinde radyasyon tespit edildiğini ifade etmiş, kızı Fatma Haşimi nisan ayındaki demecinde, babasının ölümüyle ilgili kendilerine yeterli bilginin verilmemesinden şikayet etmişti.

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanlığını yürüten ve 1989-1997 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Rafsancani, 8 Ocak 2017'de ölmüştü.

Kardeşi Muhammed Haşimi Rafsancani, bir gün sonra İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ağabeyinin ölümünün "kalp durması" nedeniyle gerçekleştiğini söylemişti.

Yine aynı gün Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Muhammed Agacani, düzenlediği basın toplantısında Rafsancani'nin sağlıklı bir bünyeye sahip olduğunu fakat bununla beraber kalp rahatsızlığı riskinin de bulunduğunu ifade etmiş, ilk belirlemelere göre ölüm nedenini "kalp krizi" olarak açıklamıştı.

AA

Etiketler: iran, rafsancani
Okunma Sayısı: 226
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Danışmanı konuştu: Rafsancani'nin ölümüne ilişkin yeni iddialar

    1,7 milyon kişiyi etkiledi!

    Kritik görüşme için Singapur'da

    Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor: "Dünyada benzeri olmayan bir yapı"

    Yazık olmasın Bozcaada'ya!

    Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi: "Yavuz Sultan Selim döneminde özel hediye edilmiş''

    Selim Sırrı Paşa'ya dua edilmesine vesile olan görüntü...

    Bursa'da sahibinden satılık ''ada'' müşterilerini bekliyor

    'Dokunulmazlığı olmayan şahıs olarak karşındayım; talimat ver, tutuklat beni, gereğini yap'

    İlklere sahne olacak seçimlere 2 hafta kaldı

    Yemenlilerin 3 yıl aradan sonra Kutsal Topraklar sevinci

    Şi Cinping: Soğuk savaş zihniyetini reddetmeliyiz

    ''Oldukça iki yüzlü ve zayıf"

    Gökova Körfezi'nde deprem

    Kılıçdaroğlu: İnsanın adaletten uzaklaşması kadar acı bir şey yoktur

    Hangisine inanalım?
    📷

    Karikatürler

    Buralar hep dutluktu...

    Çocuklar sosyal medyada nesne olmasın

    “Millet İttifakı”na verilecek hiçbir oy boşa gitmez!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Büyük İslam Alimi Bediüzzaman'a göre Kadir Gecesi ne zamandır?
    Genel

    Hangisine inanalım?
    Orhan GÜLER

    “Millet İttifakı”na verilecek hiçbir oy boşa gitmez!
    Faruk ÇAKIR

    OHAL’den bu hale
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Prof. Mignon’a teşekkürler
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    İktidar uğruna neler yapılmış?
    Risale-i Nur'dan

    Bin aydan hayırlı gece
    Genel

    Eski CHP'nin misyonu AKP ile devam ediyor
    Cevher İLHAN

    Asker ve siyaset
    Mustafa Sait ÖNAL

    Dış mihraklar kim?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.