Darbeci general başkan yardımcısı oldu

Zimbabve'de Kasım ayındaki darbe sırasında Genelkurmay Başkanı olan Constantino Chiwenga başkan yardımcılığı görevine atandı.

Afrika ülkesi Zimbabve’de Kasım ayında Mugabe’nin devrildiği darbeyle işbaşına gelen yeni Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa kabineye yeni isimler atadı. Askeri müdahaleyi destekleyen isimler hükümette yer aldı. Darbe sırasında Genelkurmay Başkanı olan Constantino Chiwenga'yı devlet başkanı yardımcısı olarak atandı. Yeni kabinede, askeri müdahaleyi televizyondan açıklayan Tümgeneral Sibusiso Moyo'nun dışişleri bakanı, Mareşal Perrance Shir'in tarım bakanı, askeri müdahaleye destek veren Zimbabve Savaş Gazileri Birliği Başkanı Chris Mutsvangwa'nin ise enformasyon bakanı olduğu duyurulmuştu. Ülkeyi 30 yıl yöneten Robert Mugabe, 6 Kasım’da Devlet Başkan Yardımcısı Mnangagwa'yı görevinden almış ve Zimbabve ordusu, Mnangagwa destekçilerinin tasfiyesine son verilmesi için 15 Kasım'da müdahalede bulunarak Mugabe'yi istifaya zorlamıştı.

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