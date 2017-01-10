Darbedilerek öldürülen 15 yaşındaki Suriyeli defnedildi

Almanya'nın Bremen kentinde yılbaşı gecesi bir grup tarafından darbedilerek öldürülen 15 yaşındaki Suriyeli sığınmacı Odei Khaled. A son yolculuğuna uğurlandı.

Bremen Fatih Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Odei Khaled'in naaşı Bremen'deki Müslüman mezarlığına defnedildi. Oğlunu genç yaşta kaybeden anne Amira A‘nın cenaze namazı ve defin işlemleri boyunca gözyaşları dinmedi. Amira A. sık sık Arapça olarak ''Oğlumu istiyorum. Evime Odei’siz nasıl giderim? Sana nasıl kıydılar?“ diye feryatta bulundu. Anne Amira’yı yakınları teselli etmeye çalıştı. Bremen kentinde yılbaşı gecesi bir grup tarafından darbedilen Odei Khaled A. bir hafta komada kaldıktan sonra yaşam mücadelesini kaybetmişti. Öte yandan polisin şüpheli iki kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili savcılık soruşturması sürüyor. AA

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