Darısı tüm politikacılara: Halktan özür diledi

Güney Afrika ana muhalefeti partisi Demokratik İttifak eski lideri Zille: “Afrika’da sömürgecilik dönemini öven ifadelerimden rahatsız olan Güney Afrika halkından özür dilerim”

Güney Afrika ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA) eski lideri ve partinin Western Cape eyaleti başkanı Helen Zille, "Afrika’da sömürgecilik dönemini öven ifadelerimden rahatsız olan Güney Afrika halkından özür dilerim." dedi. Yerel basında çıkan haberlere göre, Zille, halkın güvenini geri kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım diyerek, "Ulus olarak ortak bir gelecekte birleşmeye eskisinden daha fazla ihtiyacımız var." dedi. DA geçen hafta Zille’yi tartışmalar nedeniyle disiplin kuruluna sevk etmiş ve parti faaliyetlerinden uzaklaştırmıştı. DA Başkanı Mmusi Maimane tartışmaların artması üzerine açıklama yaparak, Zille’nin özür dilemeyi reddettiğini iddia etmişti. Zille, geçen martta "Afrika’da sömürü döneminin faydalı sonuçları da oldu." paylaşımını yapmasının ardından sömürge dönemini övmekle suçlanmıştı. DA, ülkede "Avrupa kökenli Güney Afrikalı beyazların" partisi olarak biliniyor. AA

Okunma Sayısı: 677

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.