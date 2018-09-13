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13 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

'Dehşet içindeler'

13 Eylül 2018, Perşembe 19:25
BM Yemen Koordinatörü Grande, "Son birkaç günde (ülkedeki) durum dramatik şekilde bozuldu. Aileler, bombardıman, topçu ateşi ve hava saldırılarından dolayı tamamen dehşete düşmüş durumda." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in Hudeyde kentinde devam eden şiddetli çatışmaların içinde kalan yüz binlerce sivilin "dehşet içinde" olduğunu bildirdi.

BM Yemen Koordinatörü Lise Grande, yaptığı yazılı açıklamada, İsviçre'nin Cenevre kentinde Yemen konulu istişare toplantılarının hafta sonu başarısızlıkla sonuçlanmasının hemen ardından Yemen'deki çatışmaların "keskin" şekilde tırmandığını belirtti.

Grande, özellikle Hudeyde'de yüz binlerce sivilin şiddetli çatışmalardan dolayı dehşete düştüğüne ve hayatlarının tehlike altında olduğuna işaret ederek, "Son birkaç günde (ülkedeki) durum dramatik şekilde bozuldu. Aileler, bombardıman, topçu ateşi ve hava saldırılarından dolayı tamamen dehşete düşmüş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanlar hayatta kalmak için mücadele ediyor." ifadesini kullanan Grande, bölgedeki çocukların yüzde 25'inin yetersiz beslendiğini, 900 bin sivilin acilen malzemelerine ihtiyaç duyduğunu ve 90 bin hamile kadının da devasa risk altında olduğunu kaydetti.

Grande, ailelerin gıda, nakit, sağlık hizmetleri, su, acil durum malzemeleri, özel destek ve barınağa ihtiyaç duyduğunun altını çizerek, "pek çok insanın çok fazla ihtiyacının olmasının kalp kırıcı" olduğunu vurguladı.

Hudeyde'nin, yardıma muhtaç milyonlarca Yemenlinin yaşamı için kritik önem arz ettiğine dikkati çeken Grande, Yemen'e yönelik insani yardımların yüzde 70'inin Hudeyde ve Saleef limanlarından ulaştığını anımsattı.

Grande, Yemen iç savaşının sivillere yönelik olumsuz yansımalarının hiçbir gerekçesi olmadığına vurgu yaparak, çatışan tüm tarafların Yemen halkına karşı sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduğunu kaydetti.

Cenevre görüşmelerinden sonuç çıkmamıştı

Hudeyde kentinde ordu güçleri ile Husiler arasında uzun süredir şiddetli çatışmalar devam ederken, Yemen ordusunun son haftalarda ilerleme kaydettiği belirtiliyor.

Husiler'in (Şii Ensarullah Hareketi) tüm çabalara rağmen katılımının sağlanamadığı İsviçre'nin Cenevre kentinde 6 Eylül'de başlayan Yemen konulu istişare toplantıları cumartesi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Husiler'i Cenevre'ye getirebilmek için tüm seçenekleri, alternatifleri ve çabayı gösterdiklerini ifade etmişti.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.  

AA

Etiketler: bm, yemen
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