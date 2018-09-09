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9 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

Demokrasi yoksa korku kök salar

09 Eylül 2018, Pazar 00:01
Eski ABD Başkanı Barack Obama Illinois Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, “Demokrasilerde boşluk olduğu zaman, diğer sesler bu boşluğu doldurur. Korku siyaseti ve hınç kök salar” dedi.

ABD’de Kasım ayında yapılacak ara seçim öncesinde siyasetin hareketlendiği bir dönemde halka seslenen Obama, Cumhuriyetçi Trump için “Bütün bunlar Donald Trump ile başlamadı. Trump sebep değil sonuç” dedi. Obama, Başkan Trump’ın siyasetçilerin yıllardır körüklediği hınçlardan beslendiğini savundu. Amerikan tarihinde eski başkanların genelde birbirleri için olumsuz görüş beyan etmekten kaçındıklarını belirten Obama, Trump hakkında sert eleştirileri dile getirmesiyle bir geleneği yıktığını ima etti. Obama aynı zamanda, içinde bulunulan siyasî ortamın da daha iyi bir söylem geliştirilmesi için böyle bir tepkiyi de zorunlu kıldığını ifade etti.

Demokraside bu söylem işe yaramaz

Obama, “Korkudan beslenmek, bir grubu diğeriyle karşı karşıya getirmek, bizim gibi olmayanlar olmasa düzen ve asayişin sağlanacağı söylemi yıllardır var. Sağlıklı bir demokraside bu söylem işe yaramaz. Bunun panzehiri etkisini göstermeye başlar ve siyasî yelpaze içindeki iyi niyetli insanlar geri kafalı ve bağnazları, korkudan beslenenleri ifşa ederek uzlaşı için çalışır” diye konuştu. Obama, “Demokrasilerde boşluk olduğu zaman, diğer sesler bu boşluğu doldurur. Korku siyaseti ve hınç kök salar” dedi.

Manşetler dönemi anlatıyor 

“Medyada yer alan manşetlere bakmak bile bu dönemin farklı olduğunu anlamaya yeter” diyen Obama, bu kez boş oturup hiçbir şey yapmamanın daha büyük bir risk taşıdığını vurgulayarak, “Bu durum normal değil” ifadesini kullandı. VOA’nın haberine göre, Obama New York Times’da isimsiz olarak yayımlanan ve Trump yönetiminden bir yetkilinin kaleme aldığı makaleye de değindi. Obama “Beyaz Saray içinde gizli şekilde Başkanın emirlerine uymayanlar var diye her şeyin yolunda gideceğini iddia etmek denetim sağlamak değildir. Bu konuda çok ciddiyim. Demokrasimiz böyle işlememeli” dedi.

Trump: izledim ama sonra uyuyakalmışım 

Obama Trump’ın sık sık kendi icraatı olarak söz ettiği ve övündüğü ‘güçlü ekonomi’ye de değindi. Amerika’da göreve ilk geldiğinde ekonomik kriz devralan Obama, toparlanmanın kendi döneminde başladığını ima ederek, “Ekonominin ne kadar iyi olduğu söylenince, bu toparlanmanın ne zaman başladığını hatırlayalım” dedi.

Bu arada Başkan Trump bir mitingdeki konuşmasında, Obama’nın konuşmasına alaylı bir dille değindi. North Dakota’da seçim kampanyası mitinginde konuşan Trump, “Kusura bakmayın. İzledim, ama sonra uyuyakalmışım” dedi.

Etiketler: ABD, Obama, Trump, demokrasi
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