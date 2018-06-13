Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) Küresel Haklar Endeksi Raporu’nda Türkiye işçi hakları açısından aralarında Bangladeş, Kamboçya, Kolombiya, Suudi Arabistan’ın da olduğu en kötü 10 ülke arasında yer aldı.

Türkİye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerde hakların herhangi bir garantisi yok. ITUC’un 2018 Küresel Haklar Endeksi Raporu yayımlandı. ITUC Küresel Haklar Endeksi 2018, 142 ülkeyi uluslar arası kabul gören 97 kritere göre sıralayarak, hangi ülkelerde işçi haklarının hem yasalarda hem uygulamada en iyi şekilde korunduğunu değerlendiriyor. DİSK’in paylaştığı rapora göre, ifade özgürlüğü ve gösteri özgürlüğü üzerindeki kısıtlamalar, işçi hakları savunucularına yönelik kitlesel tutuklamalar ve gözaltıların önünü açıyor. ITUC Küresel Haklar Endeksi 2018’e göre, “demokratik alan daralıyor ve şirketlerin başıboş açgözlülüğü” artıyor.

Gerekçe OHAL

Keyfi gözaltı ve tutuklamaların olduğu ülkelerin sayısı, 2017’de 44 iken bu sayı 2018’de 59’a ulaştı, ifade özgürlüğünün kısıtlandığı ülke sayısı ise 54. Raporda, Türkiye, Kazakistan ve Belarus, bağımsız sendikalara yönelik devlet baskısının en fazla olduğu ülkeler olarak listelenirken, OHAL dolayısıyla işten çıkarmalar, KESK, DİSK ve TÜMTİS üyelerine yönelik tutuklamalar da raporda yer aldı.