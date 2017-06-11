Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 900 mahkûm firar etti

​Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Beni şehrinde silahlı saldırganların saldırısı sonucu bir cezaevinden 900 mahkûm firar etti. Saldırıda en az 11 kişi öldü.

Kuzey Kivu Valisi Julien Paluku silahlı kişilerin ülkenin doğusunda bulunan Beni kentindeki Kangbayi cezaevine saldırısında 8'i cezaevi personeli 11 kişinin öldüğünü söyledi. Saldırganların 900 mahkûmu bıraktığını belirten yetkili sadece 30 kişinin cezaevinde kaldığını duyurdu. Beni ve yakınlarındaki Burembo'da sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıklayan Kongolu yetkili sadece asker ve polisin sokakta olacağını söyledi. Saldırganların kimliği henüz bilinmiyor ancak, Demokratik Güçler İttifakı (ADF) örgütüne mensup mahkûmların söz konusu cezaevinde bulunduğu ve örgütün saha önce mensuplarını serbest bırakma tehdidinde bulunduğu belirtildi. 1990'larda Uganda'da kurulan ADF merkezini Kongo'ya taşımış ve burada saldırılarını arttırmıştı. 2014'ten bu yana örgütün Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 1000'den fazla insanın ölümünden sorumlu olduğu belirtiliyor.

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