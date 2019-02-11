Denizler suç merkezi oldu

Uluslararası karasularda ve denizlerde işlenen suçlar giderek artıyor.

Dünyanın üçte ikisini kaplayan denizlerde uluslararası organize suç çeteleri, terörist organizasyonlar, kaçakçılar ve korsanlar tarafından işlenen suçların son yıllarda artması konuyu ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin gündemine taşıdı. Güvenlik Konseyi üyelerine bilgi veren BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC)Direktörü Yury Fedotov, denizlerde korsanlığın, kaçakçılığın, organize suç çeteleri ve teröristlerin işledikleri birçok suçun yargıya taşınamadığını belirterek, “Korsanlık ve türevleri dünya genelinde artıyor” dedi. Fedotov, denizde işlenen uluslararası örgütlü suçları temelinde terörizm, korsanlık ve kaçakçılık olduğunu belirterek denizlerde işlenen suçları engellemek için uluslararası işbirliğinin önemine işaret etti.

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