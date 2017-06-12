Deprem en çok Midilli'yi etkiledi

Bugün meydana gelen Deprem Yunanistan'ın Ege'deki Midilli ve Sakız adalarında şiddetli biçimde hissedildi. Midilli köylerindeki evlerde büyük hasar meydana geldi. Evlerin çatıları çöktü, duvarları yıkıldı.

Bugün saat 15.28'de İzmir Karaburun açıklarında meydana gelen deprem Yunanistan'a ait Midilli ve Sakız adalarında şiddetli bir şekilde hissedildi.

Midilli adasında yayın yapan ''www.lesvosnews.gr ve ulusal www.protothema.gr'' haber siteleri Midilli adasındaki Plomari köyündeki depremin ilk hasarlarını cep telefonu ile çekilen fotoğraf ve videolarla paylaştı.

Depremde Midilli ve Sakız adasındaki köylerde evlerin çatılarının ve duvarlarının yıkıldığı bazı sokakların harabeye döndüğü görüldü. Midilli şehir merkezinde ise insanlar sokaklara çıktı, bazı vatandaşların yaralandığı yaralıların ambulanslarla devlet hastaneleri ve kliniklere götürüldüğü belirtildi.

Hasarların büyük bölümünün eski yapılarda olduğu ve maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Depremin Atina ve yakınlarındada hissedildiği belirtildi. Midilli'de okullar tatil edildi veliler çocuklarını almak için okullara akın etti.