Deprem sonrası 3 santimetre güneybatıya kaydı

İyon Denizi'ndeki Zakinthos adasında 26 Ekim'de yaşanan 6.4 büyüklüğündeki deprem, can ya da önemli mal kaybına neden olmasa da, adanın 3 santimetre güneybatıya kaymasına neden olduğu belirtildi.

İyon Denizi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin etkileri sürüyor. Zakinthos adasında meydana gelen deprem adanın 3 santimetre güneybatıya kaymasına neden olduğu belirtildi. Araştırmacıların, AB ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) uydusundan alınan radar görüntülerini analiz ettikten sonra yeni konumunu gözlemlediği aktarıldı. Tsunami İtalya kıyılarına 56 dakikada ulaştı Atina Yerbilimleri Enstitüsü Müdürü Athanasios Ganas, Ta Nea gazetesine yaptığı açıklamada, uydulardan adanın kaydığını belirlediklerini, ancak depremin hangi fay hattından kaynaklandığını henüz bulamadıklarını belirtti. Ganas ayrıca, deprem sonrası meydana gelen tsunaminin İtalya kıyılarına 56 dakikada ulaştığının da belirlendiğini ekledi. Sputnik Türkiye

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