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Dera'daki saldırılardan kaçan sivil halka Ürdün sınırında ilk yardım yapılıyor

01 Temmuz 2018, Pazar 09:13
Suriye'nin Dera ilinden Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından korunmak için Ürdün sınırına göç eden yaralı sığınmacılara sınırda ilk yardım hizmeti verildiği bildirildi.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumana Ganimat, Dera'dan sınıra göç eden yaralıların Ürdün'e girmediğini ancak sınırdaki askeri ilk yardım araçlarında yaralıların tedavilerinin yapıldığını söyledi.

Daha fazla Suriyeli sığınmacının ülkeye girmesine karşı çıkan Ürdün, sınır kapısını açmadan, BM'nin, Suriyeli sığınmacılara yardım çabalarını destekleyeceğini belirtiyor.

Suriye'nin Dera ilinden Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından korunmak için Ürdün sınırına kaçan sivillerden 15'inin, açlık, susuzluk ve olumsuz hava koşullarına bağlı hastalıklar nedeniyle öldüğü bildirilmişti.

Rejimin Dera'ya askeri operasyonu

Rejim ve destekçileri, Şam'daki Doğu Guta ve ülkenin orta kesimindeki Humus gerginliği azaltma bölgelerini ele geçirdikten sonra 20 Haziran'da ülkenin güneybatısına yönelik başlattığı operasyonda 10 günde 317 kilometrekarelik bir alanda ilerleyerek, bazı sivil yerleşimleri ele geçirdi.

Rejimin başlattığı askeri operasyonda 20 Haziran'dan bu yana en az 104 sivil öldü.

Rejimin Dera'daki sivili yerleşimlere karadan ve havadan düzenlediği şiddetli saldırılar sonucu en az 150 sivilin ülkenin güneyindeki Ürdün ve İsrail sınırını yakınına göç etti.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı.

ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin hedefindeki Dera ilinde askeri muhalifler ile Rus heyetinin, Dera'da kalıcı ateşkes şartlarını konuşmak için gerçekleştirdikleri toplantı başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Dera'da 750 bin kişinin hayatından endişe ettiklerini sık sık tekrarlıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, bölgede önceki gün 5 sağlık merkezinin hedef alındığını bildirmişti. Egeland'ın açıklamasının hemen ardından kentin doğu kırsalında hizmet veren hastane vurulmuş ve hizmet dışı kalmıştı. 

AA

Etiketler: Suriye, Dera, saldırı, Esed, rejim, Ürdün, sınır
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