'Derin endişelerimizi ifade ediyoruz'

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, Gazze'de İsrail askerleri tarafından 17 Filistinlinin şehit edildiği olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

​Fransa olarak İsrail makamlarının sivilleri koruma zorunluluğunu hatırlattıklarını belirten Mühll, şunları kaydetti: "Fransa, Gazze şeridinde son günlerde meydana gelen ciddi olaylara ilişkin derin endişelerini ifade ediyor, aynı zamanda Filistinlilerin huzur içinde gösteri yapma hakları olduğunu hatırlatıyor." Gazze şeridindeki insani krizin durdurulması için ablukanın ve kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılması gerektiğini ifade eden Mühll, iki devletli çözüme yönelik ciddi müzakerelerin sürdürülmesinin aciliyetine de işaret etti. Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, barış yanlısı eylemler düzenliyor. İsrail askerlerinin, ilk günden beri eylemlere yönelik müdahaleleri sırasında 17 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi yaralandı. Filistin davası satılık değildir Celtic taraftarlarından Filistin'e anlamlı destek AA

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