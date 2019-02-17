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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Ders alınsın, tekrarlanmasın

17 Şubat 2019, Pazar 20:00
Özgür Rohingya Koalisyonu Stratejik İlişkiler Koordinatörü Maung Zarni, Myanmar’da azınlıklara yönelik sürdürülen “etnik temizlik” kampanyalarına dikkati çekerek, bunların tekrarlanmaması için uluslar arası toplumun irade göstermesi gerektiğini vurguladı.

ABD’nin New York şehrinde düzenlenen “Myanmar’da Koruma ve Sorumluluk Uluslararası Konferansı”nda, katılımcılar, Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar’da başta Arakanlı Müslümanlar olmak üzere ülkedeki azınlıklara yönelik yıllardır sürdürülen “etnik temizlik” kampanyalarına dikkati çekerek, bunların tekrarlanmaması için uluslar arası toplumun irade göstermesi gerektiğini vurguladı. Konferansın organizatörü Özgür Rohingya Koalisyonu Stratejik İlişkiler Koordinatörü Maung Zarni, kaleme aldığı analiz yazısında, Myanmar’da Arakanlı Müslümanlar ve diğer azınlıkların maruz kaldığı zulme dikkati çekmeyi ve bu konuda çalışan farklı tarafları bir araya getirmeyi amaçlayan konferansın, uluslar arası topluma harekete geçme konusunda güçlü bir mesaj verdiğini belirtti.

İnsanlığın meselesi olmalı

Aktivist Angela Davis’in konferansta yaptığı konuşmada, ABD’li medeni haklar aktivisti Martin Luther King Jr.’dan mülhem “adaletin bölünmezliği” fikrini dile getirdiğini kaydeden Zarni, dünya üzerinde kim, nerede sistematik zulme ve haksızlığa maruz kalıyorsa insanlığın meselesi olması gerektiğini vurguladığını aktardı. Zarni, katılımcıların büyük çoğunluğunun hükümetleri insanlığa karşı işlenen suçların vahameti karşısında atalet içinde olmakla ve süregelen zulme kayıtsız kalmakla suçladığına işaret etti. Zarni, “Kişiliksiz devletler- insan yapımı Frankenstein kurumlar- Arakanlı Müslümanların ve Myanmar’da zulme maruz kalan diğer azınlıkların çığlıklarını duymuyor, acılarını hissetmiyor olabilir. Fakat bizler, vicdan ve merhamet sahibi insanlar olarak bu çığlıkları duyuyor ve anlıyoruz. Ve ancak bizler onlar için ‘Bir daha asla’ dileğini gerçeğe dönüştürebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM’ye göre, 25 Ağustos 2017’den sonra Arakan’daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş’e sığınanların sayısı 725 bine ulaştı. Uluslar arası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini ispatladı. Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan 

vazgeçerken, uluslar arası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddî oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi. BM ve uluslar arası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti “etnik temizlik” ya da “soykırım” olarak adlandırıyor.

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