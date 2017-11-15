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15 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Dev firmalara çocuk işçiliği suçlaması

15 Kasım 2017, Çarşamba 15:35
Uluslararsı Af Örgütü, Apple, Samsung ve BMW gibi birçok firmayı Kongo'daki çocuk işçiliği ve insan hakları ihlallerinden fayda sağlamakla suçladı.

Uluslararası Af Örgütü, çarşamba günü açıkladığı raporda Apple, Samsung ve Sony gibi dev elektronik üreticileri ile BMW, Daimler ve Volkswagen gibi Alman otomotiv devlerini, Orta Afrika ülkesi Kongo’daki çocuk işçiliğinden faydalanmakla suçladı.

Örgüt, üretiminde kobalt talebi artan bu firmaları,insan haklarının korunmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesi ile eleştirdi.

Raporda, incelenen 29 firmanın kobalt sevkiyat zincirinde şeffaflıktan yoksun olduğu vurgulandı. Bu durumun da sevkiyat zincirindeki çocuk işçiliği ve insan hakları ihlalerinin tespit ve kontrolüne izin vermediği bildirildi.

Af Örgütü’nün raporuna göre dünya kobalt ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayan Kongo’da üretimin yüzde 20’si ufak ölçekli madenlerden sağlanıyor.

Ülkenin güneyindeki bu madenlerde yaklaşık 150 bin madencinin tehlikeli ve bazen de insanlık dışı koşullarda çalıştığı belirtiliyor. Bu 150 bin madenci arasında 7 yaşında çocuklar da olduğu vurgulanıyor.

​En büyük eksik otomobil üreticilerinde

Af Örgütü, firmaları sevkiyat zincirlerini tam olarak ortaya koymayarak Kongo’da 7 yaş ve üstü çocukların hayat ve sağlıklarını riske atmaya devam etmekle suçladı. 

Örgüt, 2016 yılının başında "Bunun için ölüyoruz" (This is what we die for) adlı bir rapor açıklamış ve firmaların sevkiyat zincirlerinde şeffaflık talep etmişti. Ancak insan hakları ihlallerinin ifşa edilmesi ve bastırılması gibi konularda incelenen 29 büyük firmanın yükümlülüklerini gerektiği ölçüde yerine getirmediği açıklandı.

Elektirikli otomobil, akıllı telefon ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin kobalta olan talebi artırdığı belirtilen raporda, bazı firmaların tedarik zincirinde düzenlemeler yaptığını, ancak bunların yeterli olmadığı belirtildi.

Af Örgütü, özellikle otomotiv sektörünün büyük eksikleri olduğuna dikkat çekti. BMW’nin bazı alanlarda ilerleme kaydettiğini, otomobil üreticileri arasında en iyi konumda olduğunu, ancak yine de "önemli eksiklikleri" bulunduğu bildirildi. Diğer Alman otomobil üreticileri Volkswagen ve Daimler’de ise "ciddi eksikliklerin" söz konusu olduğu vurgulandı.

Af Örgütü'nden Mathias John, bu nedenle insanların akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve elektrikli otomobil satın alarak bilmeden çocuk işçiliğini teşvik etme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Deutsche Welle Türkçe

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