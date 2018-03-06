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6 MART 2018 SALI - YIL: 49

Devletin dağıttığı yemeği almadılar

06 Mart 2018, Salı 18:01
Fransa'nın kuzeyindeki Calais kenti yakınlarında 2002'den beri sığınmacıların barındığı kampta devletin başlattığı yemek dağıtımına ilk gün sadece iki kişinin geldiği bildirildi.

Yerel La Voix du Nord gazetesinde yer alan haberde, hükümetin daha önce kararlaştırdığı sığınmacı ve göçmenlere yemek dağıtımı uygulamasının yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Haberde, devletin özel hazırlanmış iki yemek dağıtım aracı ile 350 kişilik peynir, ekmek ve sıcak içecekten oluşan kahvaltıyı dağıtmaya başladığı fakat sadece iki sığınmacının yemek almaya geldiği belirtildi.

İlk defa hayata geçirilen uygulama sırasında Valilik görevlileri, güvenlik güçleri, gazeteciler ve sosyal yardım çalışanlarının dağıtım alanında beklediği ifade edilen haberde, sığınmacıların gözaltına alınma veya kimlik bilgilerinin kayda geçirilmesi kaygısıyla alana gelmediğine dikkat çekildi.

2000'li yılların başından itibaren İngiltere'ye geçmek amacıyla Calais bölgesinde toplanan sığınmacı ve göçmenler, "Jungle" adı verilen alanda kurdukları çadır ve barakalarda yaşamaya başlamıştı. Buradaki sığınmacı ve göçmenlerin sayıları son dönemde 10 bine yükselmişti.

Fransa hükümetinin aldığı bir kararla Ekim 2016'da Jungle dağıtılırken, sığınmacılar kısa sürede yeniden Calais kenti çevresinde toplanmıştı. Bölgede yaklaşık 600 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Ocak ayında Calais'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sığınmacı ve göçmenlere yemek dağıtımı görevini devletin üstleneceğini açıklamıştı. Bölgede şimdiye kadar sığınmacı ve göçmenlerin yemek ihtiyacını yardım dernekleri sağlıyordu.

Calais bölgesi Valiliği, geçen yıl sığınmacılara su verilmesini yasaklamış, gelen tepkiler üzerine bu yasak kaldırılmıştı.

AA

Etiketler: fransa
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