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27 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Devletler din hürriyetini kısıtlayamaz

27 Ekim 2018, Cumartesi
Amerika’nın Uluslararası Dinî Özgürlükler Özel Temsilcisi Sam Brownback dünyada insanların büyük bir çoğunluğunun hâlâ dinî hürriyetlerinden mahrum yaşadığını ve bunun ortadan kaldırılması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Brownback Washington’daki Ulusal Basın Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, 1998 yılında yürürlüğe giren ve ABD’nin dünyada dinî hürriyetleri teşvik edici bir dış politika izlemesini öngören Uluslararası Dinî Özgürlükler Yasası’nın yirminci yıl dönümü öncesinde konuştu ve gazetecilerin sorularını cevapladı. 

“Devletler koruyan olmalı”

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Brownback, devletlerin dinî hürriyetleri kısıtlayan değil, koruyan kurumlar olması gerektiği mesajını verdi. Çin’de Uygur, Tibetli ve diğer dini azınlıklara uygulanan baskı, İran’da azınlık grupların mağduriyeti, Venezuela ve Nikaragua gibi Latin Amerika ülkelerindeki dinî azınlıkların durumu, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin konumu ve Kuzey Irak’taki dinî azınlık grupların karşılaştığı zorluklar Brownback’ın değindiği örnekler arasında yer aldı. Brownback açıklamalarını şöyle tamamladı: “Dünyada birçok farklı yere bakabiliriz ve maalesef dünya böyle bir yer olmamalı” dedi. 

Etiketler: ABD, din, Çin, Doğu Türkistan
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