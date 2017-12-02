Devrik lider Salih'ten Husilere karşı ayaklanmaya çağrısı

Yemen'de devrik lider Ali Abdullah Salih, kendisine bağlı güçler ile Yemen halkını ülkenin tüm kentlerinde Husilere karşı ayaklanmaya çağırdı.

Salih, kendisine ait Yemen el-Yevm televizyonunda yaptığı açıklamada, "Bugün, halkın imkanlarını yağmalayan bu unsurlara (Husiler) karşı devrimi, cumhuriyeti, birliği ve özgürlüğü korumak için bütün halkımızı ve silahlı kuvvetleri tek vücut olarak ayağa kalkmaya çağırıyorum." dedi.

Ali Abdullah Salih, kendisine bağlı silahlı güçlere Husilerden emir almamaları çağrısında bulunarak, "Emirleri (Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur) Hadi'nin tasfiye ettiği ordu müessesesinden alın." ifadelerini kullandı.

"Husilerin uygulamaları Yemenlilere karşı saldırganlıktır." diyen Salih, Husilerin Sana'da kontrol noktaları kurduğunu, yolları kapattığını, halka terör uyguladıklarını ve evlere ateş açarak sivil ölümlere sebep olduklarını söyledi.

Çatışmaların, Husilerin, Genel Halk Kongresi (GHK) siyasi liderleri ve askeri liderlerin evlerine saldırmaları sebebiyle çıktığını ifade eden Ali Abdullah Salih, arabuluculuk komitesinin 2 gündür süren gerginliği azaltmaya çalıştığını ancak Husilerin GHK liderlerinin evlerini hedef aldığını ifade ederek, "Korumalarımız ve liderlerimiz evlerinde kendilerini savunuyorlar." diye konuştu.

Salih, Husileri, çocukları asker olarak savaştırmakla suçlayarak, "Ülke saldırı altında, onlar da (Husiler) aptalca davranışlarıyla bu saldırının bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.

"Kardeşleri ve uluslararası koalisyonu saldırıları durdurmaya, yardımların girişine izin vermeye, havaalanlarını açmaya ve bekleyenlerin geri dönüşlerine izin vermeye davet ediyorum." diyen Ali Abdullah Salih, dışarıdaki ve içerideki tüm siyasi güçlere el uzattıklarını kaydetti.

Salih, Yemenlilere, geçiş dönemi sonrası Husilerin ve Hadi milislerinin hükmünün bitmesi için yeni bir lider seçmeleri çağrısında da bulunarak, "Bize gelince, artık zaman geçti ve iktidar peşinde değiliz. İktidar halkındır." şeklinde konuştu.

Yemen'de meşru hükümete karşı birlikte hareket eden Husiler ile eski cumhurbaşkanı Salih yanlıları arasında dün Sana'da çatışmalar yeniden alevlenmişti.

Taraflar arasında Ali Abdullah Salih'in yeğeni Tuğgeneral Tarık Muhammed Abdullah Salih'in, Sana'nın güneyindeki evinin yakınında ve çevre mahallelerde yeniden çatışmaların çıktığı, çatışmalar neticesinde Salih güçlerinin bazı bölgeleri ele geçirdiği aktarılmıştı.