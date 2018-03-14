DHKP-C üyesi Hazal Secer'in Türkiye'ye iadesi hakkında karar

Yunanistan'da mahkeme, başkent Atina'da kasım ayında yakalanarak tutuklu yargılanan terör örgütü DHKP-C üyesi Hazal Secer'in Türkiye'ye iadesi talebini reddetti.

Atina İstinaf Mahkemesi hakimleri, sanık Secer'e ilişkin Türkiye'nin iade talebine red kararı verdi. Savcı Ourania Stathea, sanığın Türkiye'de adil yargılanmayacağı ve iade dosyası haricindeki suçlardan da yargılanması ihtimalinin bulunduğu gerekçesiyle iadenin reddi yönünde görüş belirtti. Savcının mütaalası yönünde karar alan Yunan hakimler de red kararına ilişkin, Türkiye'nin iade dosyasındaki Secer'e yönelik suçlamaların terör faaliyeti ve suç öğesi içermediği değerlendirmesinde bulundu. Yunanistan'da yargılanması devam edecek olan Secer, mahkemenin ardından yeniden hapishaneye gönderildi. Yunan yargısı, daha önce diğer örgüt üyeleri Mehmet Doğan ve Şadi Naci Özpolat'a ilişkin de Türkiye'nin iade taleplerini reddetmişti. Kasım ayı sonunda Atina'da üç hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanan 9 DHKP-C üyesi, "patlayıcı madde ve silah bulundurmak", "terör örgütü üyesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı. Terörle mücadele ekiplerinin operasyonunda, bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik de ele geçirilmişti. Yakalanan terör örgütü üyeleri arasında, 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının faili olan, ardından mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesine ilişkin Yunanistan'da yakalanan Hasan Biber isimli örgüt üyesi de bulunuyor. AA

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