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Dikkat çeken gelişme: ABD, Katar'a ''savaş uçağı'' satacak

15 Haziran 2017, Perşembe 09:52
Katar'ın 12 milyar dolar değerinde F15 savaş uçağı alımı için ABD ile anlaşma imzaladığı bildirildi.

Katar'ın resmi haber ajansı QNA'da yer alan Katar Savunma Bakanlığının açıklamasında, 12 milyar dolarlık F15 savaş uçağı alımı için ABD ile anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Anlaşmanın imza töreni için Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiye'nin bugün Washington'da ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'le bir araya geldiği belirtildi.

Söz konusu anlaşmanın "ABD'de 42 eyalette 60 bin kişiye istihdam sağlayacağı" bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, anlaşmanın "bölge ve ötesinde barış ve istikrarı destekleyeceği ve aşırılığa karşı yakın stratejik iş birliği sağlayacağı" da ifade edildi.

"Anlaşma Katar'ın savunmasına muazzam bir yetenek katacak"

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) konuyla ilgili açıklamasında ise "Anlaşmanın Katar'ın savunmasına muazzam bir yetenek katacağı ve ABD ile Katar arasındaki karşılıklı güvenliğe yönelik iş birliğini artıracağı" vurgulandı.

Anlaşma, bazı Arap ülkelerinin Katar'a yönelik 5 Haziran'da diplomatik ve ekonomik abluka uygulamasının ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump da körfezdeki krize ilişkin yaptığı açıklamalarda Katar'a abluka uygulayan ülkelerin adımlarını desteklemişti. Trump, Doha yönetimini "terör örgütlerine finansman sağlamakla" suçlamıştı.

Geçen yıl ABD Kongresinde Katar'ın 21 milyar dolar değerinde F15 savaşı uçağı alımı anlaşması onaylanmıştı. Washington'daki söz konusu anlaşma da bu çerçevede gerçekleşti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, söz konusu kararlardan birkaç gün sonra yayımladıkları ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığını açıklamıştı.

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Katar ile ABD'den ortak tatbikat

 

Katar Emirlik Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikata katılmak için iki ABD savaş gemisinin ülkeye ulaştığı bildirildi.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ABD savaş gemisinin Doha'nın güneydoğusundaki Hamad Uluslararası Limanı'na ulaştığı belirtildi.

Savaş gemilerinin, Katar Emirlik Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikata katılmak üzere geldiği kaydedildi. Tatbikatın başlama tarihi ve içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, Katar Emiri Donanmasından bir grup yetkilinin savaş gemilerindeki mürettebatı karşıladığı bilgisi de paylaşıldı.

Söz konusu tatbikatın, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaklaşık 10 gün önce patlak veren krizden bu yana ilk ortak tatbikat olacağı ifade ediliyor.

Gemilerin Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan gerginlik devam ederken gelmesi dikkati çekti.

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Etiketler: katar, abd, savaş uçağı
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  • Mehmet Özkılınç

    15.06.2017 10:48:31

    Bu gün KATAR Yarın SATAR

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

110. gün

CEVŞEN

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