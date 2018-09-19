Dinî aidiyeti gösterme hakkı kısıtlanamaz

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, başörtülü olduğu için duruşma salonundan çıkarılan bir kadının yaptığı başvuruda Belçika yönetimini haksız buldu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2007’de kardeşinin öldürülmesiyle ilgili dâvâda ifade vermek için duruşma salonuna başörtüsüyle giren ve mahkeme heyeti tarafından salondan çıkarılan Hagar Lachiri’nin başvurusunu karara bağladı. AİHM Birinci Daire’de 1’e karşı 6 üyenin oyuyla kabul edilen kararda, Hagar Lachiri’nin başörtüsü sebebiyle duruşma salonundan çıkarılmasının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) “düşünce, inanç ve din özgürlüğünü düzenleyen 9. maddesine aykırı olduğuna” hükmedildi.

‘Haklarını kısıtladılar’

Yüksek Mahkeme, kararda Belçika Mahkemesinin kadını duruşma salonundan çıkararak “dinî aidiyetini özgürce gösterme hakkını” kısıtladığı görüşünü paylaştı. Mahkeme, Lachiri’nin duruşma salonundan çıkarılma sebebi olarak gösterilen “mahkemeye saygısızlık ve duruşmanın sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilememe riski” gibi iddiaları da reddederek Belçika’yı, Lachiri’ye bin avro manevî tazminat ödemeye mahkûm etti. Dâvâ, 24 Aralık 2008’de AİHM’e taşınmıştı.

Siyasetin işi değil

Son günlerde başörtüsü konusunda yasakçı söylemlerle gündeme gelen Belçika’da tartışmalar bitmiyor. Sokak ortasında saldırıya uğrayan başörtülü genç kızın yaşadığı olaylardan sonra bir skandal da bakanlıkta yaşanmıştı. Fırsat eşitliğinden sorumlu bakan Devlet Bakanı Zühal Demir okullarda başörtüsü yasaklansın teklifinde bulunmuştu. Başörtüsü yasağı teklifine ise, ülkedeki bir çok okulun bağlı olduğu Katolik Eğitim Kurumları Yönetimi karşı çıkmıştı. Katoliklere geçtiğimiz ay yaptıkları açıklamada, “başörtüsü yasağı getirmek siyasetin işi değil” demişti.

Vahim bir durum

Frankofon Brüksel Hür Üniversitesi’nde sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olan Dirk Jacobs ise yaptığı açıklamada şunları demişti: “Birçok kişi İslamofobinin var olduğunu kabul etmek istemiyor. Tartışılmasına karşı çıkıyor. Bunun vahim bir durum olduğunu kabul etmek istemiyor. Terör eylemlerini ön plana koymayı tercih ediyor. İslamofobi sorununun derinleştiği görülüyor. Siyasiler başörtü takan kadınları hedef haline getiriyor. Acilen bu sorun ele alınmalı” şeklinde konuştu.