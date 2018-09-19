"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Dinî aidiyeti gösterme hakkı kısıtlanamaz

19 Eylül 2018, Çarşamba
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, başörtülü olduğu için duruşma salonundan çıkarılan bir kadının yaptığı başvuruda Belçika yönetimini haksız buldu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2007’de kardeşinin öldürülmesiyle ilgili dâvâda ifade vermek için duruşma salonuna başörtüsüyle giren ve mahkeme heyeti tarafından salondan çıkarılan Hagar Lachiri’nin başvurusunu karara bağladı. AİHM Birinci Daire’de 1’e karşı 6 üyenin oyuyla kabul edilen kararda, Hagar Lachiri’nin başörtüsü sebebiyle duruşma salonundan çıkarılmasının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) “düşünce, inanç ve din özgürlüğünü düzenleyen 9. maddesine aykırı olduğuna” hükmedildi.      

‘Haklarını kısıtladılar’

Yüksek Mahkeme, kararda Belçika Mahkemesinin kadını duruşma salonundan çıkararak “dinî aidiyetini özgürce gösterme hakkını” kısıtladığı görüşünü paylaştı. Mahkeme, Lachiri’nin duruşma salonundan çıkarılma sebebi olarak gösterilen “mahkemeye saygısızlık ve duruşmanın sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilememe riski” gibi iddiaları da reddederek Belçika’yı, Lachiri’ye bin avro manevî tazminat ödemeye mahkûm etti. Dâvâ, 24 Aralık 2008’de AİHM’e taşınmıştı.

Siyasetin işi değil

Son günlerde başörtüsü konusunda yasakçı söylemlerle gündeme gelen Belçika’da  tartışmalar bitmiyor. Sokak ortasında saldırıya uğrayan başörtülü genç kızın yaşadığı olaylardan sonra bir skandal da bakanlıkta yaşanmıştı. Fırsat eşitliğinden sorumlu bakan Devlet Bakanı Zühal Demir okullarda başörtüsü yasaklansın teklifinde bulunmuştu. Başörtüsü yasağı teklifine ise, ülkedeki bir çok okulun bağlı olduğu Katolik Eğitim Kurumları Yönetimi karşı çıkmıştı. Katoliklere geçtiğimiz ay yaptıkları açıklamada, “başörtüsü yasağı getirmek siyasetin işi değil” demişti. 

Vahim bir durum

Frankofon Brüksel Hür Üniversitesi’nde sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olan Dirk Jacobs ise yaptığı açıklamada şunları demişti: “Birçok kişi İslamofobinin var olduğunu kabul etmek istemiyor. Tartışılmasına karşı çıkıyor. Bunun vahim bir durum olduğunu kabul etmek istemiyor. Terör eylemlerini ön plana koymayı tercih ediyor. İslamofobi sorununun derinleştiği görülüyor. Siyasiler başörtü takan kadınları hedef haline getiriyor. Acilen bu sorun ele alınmalı” şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: AİHM, başörtüsü, Belçika, karar
Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Diplomasi savaşı durdurdu; provokasyona dikkat

    Galatasaray 'Devler Ligi'ne muhteşem başladı

    Dinî aidiyeti gösterme hakkı kısıtlanamaz

    Türkiye’nin % 70’i borçlu

    1,7 milyon tavuk telef oldu

    Suriye'de yakalanan teröristler tutuklandı

    Düşürülen Rus uçağı hakkında ABD'den açıklama

    UCM ön inceleme başlattı

    Guterres İdlib mutabakatını değerlendirdi

    Dışişleri Bakanlığı: ABD halkına taziyelerimizi iletiyoruz

    Netanyahu - Putin görüşmesine ilişkin açıklama

    'Anlaşmaya bağlıyız, YPG Münbiç'in parçası olmayacak'

    'Trajik olayların bir zinciri gibi görülüyor'

    '103 yıl öncesinden bugüne kadar patlamadan kalmış'

    Aşure ile ilgili bunları biliyor muydunuz?

    İsrail göstericilere ateş açtı: 2 Filistinli daha şehit oldu

    'İsrail'in korktuğu çok açık'

    İsrail’le yine ‘normalleşiyoruz’

    Myanmar ordusu soykırımdan yargılansın

    Bilecik: Zor bir dönemden geçiyoruz

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Hukuku hatırlatmayalım mı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi bağımsızlığa engel mi, güvence mi?
    Mustafa ORAL

    Bir ateş ver, ciğerimi yakayım Mehmed Zekeriya
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Galatasaray 'Devler Ligi'ne muhteşem başladı
    Genel

    Dinî aidiyeti gösterme hakkı kısıtlanamaz
    Genel

    Diplomasi savaşı durdurdu; provokasyona dikkat
    Davut ŞAHİN

    Korku medyası
    Ali FERŞADOĞLU

    Aşurenin mânâ boyutlarına uzanmak
    Süleyman KÖSMENE

    Ölüme karşı Nur-u Kur’ân’la cidaldeyiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.