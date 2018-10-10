Dinî liderler barış çağrısı yapsın

Kazakistan’ın başşehri Astana’da düzenlenen “6. Semavi ve Geleneksel Dinler Liderleri Kongresi” başladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, burada yaptığı konuşmada, 18 dinden 3 bin 500 dini cemaatin bulunduğu Kazakistan’da millî güvenliğin sağlanması ve dinî özgürlüğün korunması arasında dengeyi koruyabildiklerini, dinler arası barış ve uyumda Kazakistan modelini oluşturduklarını dile getirdi. Nazarbayev, barış ve uyum ideolojisini küresel çapta birlikte ilerletmek için yeni teknolojilerin tüm avantajlarının kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Dünyada barışın sağlanması için etkileşimin yeni seviyesine çıkmak gerektiğine dikkati çeken Nazarbayev, çatışan taraflar arasında yapıcı diyaloğun sağlanması için ruhani liderlerin ve dini örgütlerin büyük imkanlarının kullanılması gerektiğini dile getirdi. Nazarbayev, “Tüm ruhanî liderlere, dünya toplumuna, insanlara, devletlere barış ve güvenlik çağrısı yapmayı öneriyorum.” ifadelerini kullandı. AA

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