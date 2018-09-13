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13 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Dış temsilciliklere atanan diplomatlar belli oldu

13 Eylül 2018, Perşembe 10:50
Dışişleri Bakanlığında bazı büyükelçiliklere ve daimi temsilciliklere atamalar yapıldığı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bazı büyükelçileri arayarak yeni görev yerlerini tebliğ ettiği öğrenildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gece bazı büyükelçileri telefonla aradı ve yeni görev yerlerini tebliğ ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Buna göre, eski müsteşar yardımcılarından Cihad Erginay Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğine, Kaan Esener Türkiye'nin Avrupa Konseyi Nezdindeki Daimi Temsilciliğine, Mehmet Kemal Bozay Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Nezdindeki Daimi Temsilciliğine, Murat Ateş Brezilya Büyükelçiliğine, Ümit Yardım Viyana Büyükelçiliğine atandı.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Mehmet Samsar Moskova Büyükelçisi, Kafkasya Orta Asya Rusya ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Şefik Vural Altay Buenos Aires Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun ataması yapılan büyükelçileri aramaya devam ederek yeni görevlerini bildireceği öğrenildi.

AA

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, büyükelçi, atama, görev
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