Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistan'a gidiyor

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi'nin davetiyle, 13-14 Eylül 2018 tarihlerinde Pakistan'a resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi’nin davetine icabetle, 13-14 Eylül 2018 tarihlerinde Pakistan’a bir resmi ziyarette bulunacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Sayın Bakanımızın, ziyaret sırasında Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile görüşmesi, ayrıca Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir. Söz konusu temaslarda, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler ele alınacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır." DHA

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