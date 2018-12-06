Dışişleri Bakanlığı: İran'daki menfur terör saldırısını kınıyoruz

Türkiye, İran'ın Çabahar kentinde 2 kişinin öldüğü ve 27 kişinin yaralandığı terör saldırısını kınadı.

İran'da terör saldırısı: 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çabahar'da bugün bir polis merkezinde meydana gelen saldırı sonucunda ölen ve yaralananların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyor, İran halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi. İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde emniyet müdürlüğünü hedef alan bombalı terör saldırısında 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. AA

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