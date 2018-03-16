Dışişleri Bakanlığı: Kırım'daki fiili durumu tanımıyoruz

Türkiye, Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasının 4. yılında yazılı bir açıklama yaptı.

Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasının 4. yılında yazılı bir açıklama yapan Türkiye Dışişleri, "Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu eylemin sonucu olarak ortaya çıkan fiili durumu tanımadığımızı bir kez daha yineliyor, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi teyit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nın, dört yıl önce bugün düzenlenen gayrimeşru bir referandumla Rusya tarafından ilhak edildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu eylemin sonucu olarak ortaya çıkan fiili durumu tanımadığımızı bir kez daha yineliyor, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi teyit ediyoruz. Yarımadanın asli unsurlarından Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım'daki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz" denildi.

Kırım, 16 Mart 2014'te gerçekleştirilen referandumda yüzde 96.77 oranında evet oyuyla yarımadanın Rusya'ya bağlanmasına karar vermişti.