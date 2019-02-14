Dışişleri Bakanlığı: Menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz

Türkiye, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) personelini taşıyan otobüse düzenlenen intihar saldırısını şiddetle kınadı.

İran'da 27 kişinin öldüğü intihar saldırısına ilişkin son durum? Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) personelini taşıyan otobüse düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda kişinin ölmesi ve yaralanmasından üzüntü duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyoruz. İran halkına ve hükümetine içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı. İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde DMO'ya bağlı sınır muhafızlarını taşıyan otobüsü hedef alan dünkü terör saldırısında 27 asker ölmüş, 13 asker de yaralanmıştı. Saldırıyı "Ceyşu'l Adl" örgütü üstlenmişti. AA

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