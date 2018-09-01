Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Filistin kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları durdurma kararına ilişkin, "Bu karar, Filistin meselesine iki devletli siyasi çözüm bulunması vizyonuna, bölgesel barış ve istikrara zarar verecektir" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Filistinli mültecilere temel hizmetleri sağlayan ve bölgedeki istikrara katkı yapan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yönelik mali katkısını sonlandırması kararının Filistin meselesine iki devletli siyasi çözüm bulunması vizyonuna, bölgesel barış ve istikrara zarar vereceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin aldığı karar, beş milyonun üzerindeki Filistinlinin yaşamlarını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu karar aynı zamanda Filistin meselesine iki devletli siyasi çözüm bulunması vizyonuna, bölgesel barış ve istikrara zarar verecektir." ifadeleri kullanıldı. UNRWA okullarında 500 binden fazla Filistinli çocuğun eğitim görmekte ve bir milyona yakın Filistinlinin UNRWA'nın acil gıda yardımlarına muhtaç durumda hayatlarını sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, "Bu şartlar altında, UNRWA'nın faaliyetlerine kesintisiz devam edebilmesi uluslararası toplum açısından bir meşruiyet sınavı ve vicdani görev haline gelmiştir." denildi. Bu hususların Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Üst Düzeyli görüşmeleri marjında 27 Eylül 2018'de New York'ta, Türkiye'nin yanı sıra Ürdün, Japonya, İsveç ve Avrupa Birliği'nin eş ev sahipliğinde BM Genel Sekreteri ve UNRWA Genel Komiseri'nin katılımıyla düzenlenecek bir toplantıda ayrıntılı şekilde ele alınmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Filistin halkıyla her alanda tam dayanışma içinde bulunan ve UNRWA'nın Danışma Komisyonu Başkanlığını yürüten Türkiye, UNRWA'ya destek olmak için her türlü gayreti göstermeye kararlılıkla devam edecektir." AA

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