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16 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Dışişleri: Başkonsolosunun konutunda da inceleme yapılacak

16 Ekim 2018, Salı 12:45
Kaşıkçı'nın kaybolması soruşturmasında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosunun konutunda inceleme yapılacağı bildirildi. BM ise Başkonsolos ve konsolosluk çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılması çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 9 saatlik inceleme

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili oluşturulan çalışma gruplarında yer alan Türk ve Suudi yetkililerin, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nun konutunda arama ve inceleme yapacağı bildirildi.

 

BM'den Suudi Arabistan'a "dokunulmazlıkları kaldırın" çağrısı

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM), Kaşıkçı olayının aydınlatılması için Suudi Arabistan Başkonsolosu ve konsolosluk çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. 

AA

Etiketler: kaşıkçı, suudi arabistan, bm
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