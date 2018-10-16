Dışişleri: Başkonsolosunun konutunda da inceleme yapılacak

Kaşıkçı'nın kaybolması soruşturmasında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosunun konutunda inceleme yapılacağı bildirildi. BM ise Başkonsolos ve konsolosluk çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılması çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 9 saatlik inceleme Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili oluşturulan çalışma gruplarında yer alan Türk ve Suudi yetkililerin, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nun konutunda arama ve inceleme yapacağı bildirildi. BM'den Suudi Arabistan'a "dokunulmazlıkları kaldırın" çağrısı Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM), Kaşıkçı olayının aydınlatılması için Suudi Arabistan Başkonsolosu ve konsolosluk çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. AA

Okunma Sayısı: 71

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.