DİTİB Köln Camisi ibadete açıldı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi, kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.

Temeli 2009'da atılan Köln DİTİB Merkez Camisi ve Kültür Merkezinin resmi açılışının, iki ay içinde yapılacağı bildirildi.

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, açılış öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, birkaç sevinci bir arada yaşadıklarını belirterek, "Hem ramazan ayındayız, hem bugün cuma namazımızı kılacağız, hem de camimizi açıyoruz. Bugün bizim için çok özel bir gün. Uzun yıllardır yapımı devam eden camimizde bugün ilk defa ibadet etmeye başlayacağız. Camimizin hem Avrupa hem Almanya'da yaşayan Müslüman kardeşlerimize hayırlı olsun." dedi.

Ramazan ayının ikinci cuma namazının kılınmasıyla ibadete açılan camiye, Alman basını da yoğun ilgi gösterdi.

Bölgenin önemli bilim, kültür, sanat, ticaret ve turizm merkezlerinden olan Köln'de 17 bin metrekare alana inşa edilen camide aynı anda bin 200 kişi ibadet edebilecek.