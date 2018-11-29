Diyanet İşleri Başkanı'ndan Kudüs ve Mescid-i Aksa için ortak çalışma önerisi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Katar Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında Kudüs ve Mescid-i Aksa için ortak çalışma yapılması önerisinde bulundu.

Katar Hayır Kurumu İcra Kurulu Başkanı Yusuf bin Ahmed el-Kuvari ile görüşen Erbaş, burada yaptığı açıklamada, TDV'nin yaklaşık 45 yıldır hem eğitim hem hayır hizmetleri alanında çok büyük çalışmaları olduğunu belirtti.

Vakfın, Kur'an-ı Kerim bulunmayan coğrafya kalmaması için 1 milyon Kur'an-ı Kerim bastırarak dünyadaki bu bölgelere ulaştırdığını ifade eden Erbaş, yine Türkiye’de bulunan 4 milyona yakın Suriyelinin iaşesi ve eğitimi noktasında TDV'nin çok büyük desteği olduğunu söyledi.

Sosyal destek ve eğitim merkezi kurarak Suriyeli muhacirlerin çocuklarına eğitim hizmeti verdiklerini aktaran Erbaş, ayrıca Uluslararası İmam Hatip ve Uluslararası İlahiyat projeleriyle de vakıf olarak 3 bin civarında öğrenciye destek verdiklerini kaydetti.

Erbaş, "Bu öğrenciler 103 ayrı ülkeden getirilip Türkiye'de okutulmaktadır. Diyanet Vakfı'nın yurt dışında yaptırmış olduğu camiler var. 16 ülkede cami inşaatlarını devam ettirmektedir. İnşallah bu yardımlaşmaların ve projelerin çok önemli faydaları olacağını düşünüyoruz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV ile Katar Hayır Kurumu arasında iş birliği yapılmasının da olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti.

"Türkiye hayır konularında başta koşan bir ülke"

Katar Hayır Kurumu İcra Kurulu Başkanı Kuvari ise Türkiye ile derin bağları olduğunu ifade ederek, "Hayır işlerinde iş birliği için hazırız. Bu da Katar Hayır Kurumu'nun misyonuna uygun bir davranış olur. Sizin Suriye halkına sunduğunuz destek ve hizmetlerin onda birine bile ulaşamayız. Türkiye hayır konularında başta koşan bir ülke. İş birliğinin oluşmasından mutluluk ve memnuniyet duyarız." diye konuştu.

Erbaş'ın Katar Vakıflar Genel Müdürlüğü ziyareti

Katar ziyareti kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Erbaş, burada yaptığı açıklamada, vakıfların, İslam tarihinin bütün aşamalarında medeniyetimizin en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Erbaş, "Peygamberimiz döneminde ve sonrasında vakıfların hayır hasenatı ulaştırma noktasında ne kadar katkı sağladığını görüyoruz. Osmanlı devletine vakıf medeniyeti diyebiliriz. Bütün bu anlayışlardan hareketle Türkiye'de kurulmuş şu anda yüzlerce vakıf var. Bunlardan en büyüğü 43 sene önce kurulan Türkiye Diyanet Vakfı'dır. 43 yıldır yapmış olduğu hayır ve eğitim hizmetleri, binlerle ifade edilen çok büyük hizmetleri yapmaya devam etmektedir. Türkiye'de bin 2 şubesi olan en büyük vakıftır. Her müftülük, vakfın bir şubesidir." dedi.

TDV'nin yurt içinde ve yurt dışında önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Erbaş, "Mescid-i Aksa ve Kudüs projelerinin ortak yürütülmesi konusunda Katar Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ortak proje yapabiliriz." diye konuştu.

Katar Vakıflar Genel Müdürü Dr. Halid bin Muhammed bin Ganim Al Sani ise Katar'daki vakıflar ile ilgili Erbaş'a bilgi aktararak, "Bizim ortak noktalarımız mevcuttur. Bu noktalar arasında iş birliği yapabiliriz. Rabbim hayırlara vesile eylesin inşallah." ifadesini kullandı.